Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) avertizează că pacienții ajung să suporte costurile analizelor medicale atunci când acestea trebuie făcute rapid, deoarece plafonul de laborator al CNAS se consumă în primele zile ale lunii. Reprezentanții patronatului atrag atenția că bolile nu țin cont de birocrație, iar accesul la servicii este limitat de subfinanțarea cronică a sistemului.

Organizația respinge acuzațiile președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, potrivit cărora furnizorii preferă plățile în numerar în locul decontărilor. PALMED susține că problema reală este lipsa de fonduri, România alocând sănătății doar 6,18% din PIB, mult sub media UE de 10%. Studiile arată că sumele puse la dispoziție de CNAS acoperă doar 42% din cheltuielile reale, restul fiind suportat de Ministerul Sănătății, autorități locale și pacienți.

Potrivit comunicatului, fondurile CNAS pentru servicii medicale rămân deseori doar pe hârtie, fără posibilitatea reală de contractare. Chiar și atunci când ajung în sistem, acestea sunt împărțite arbitrar, fără a respecta principiul „banii urmează pacientul”.

PALMED critică și distribuirea fragmentată, lunară, a bugetelor, considerând că aceasta blochează orice planificare strategică a resurselor și duce la amânarea sau imposibilitatea efectuării analizelor.

Patronatul subliniază că nu există „o preferință pentru cash” din partea furnizorilor, ci că pacienții sunt nevoiți să plătească din cauza blocajelor birocratice și a subfinanțării. Platforma informatică de gestionare a serviciilor este descrisă drept „în moarte clinică”.

Reprezentanții PALMED afirmă că situația actuală face ca multe afecțiuni să fie diagnosticate în stadii avansate, ceea ce îngreunează recuperarea și crește costurile de până la zece ori.

Organizația se declară deschisă dialogului interinstituțional pentru a identifica problemele reale ale sistemului și pentru a găsi soluții eficiente care să îmbunătățească accesul pacienților la servicii medicale.

