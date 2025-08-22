Pacienții vor putea face de acum înainte sesizări dacă spitalul public îi trimite spre servicii private! Totul se face prin completarea unui formular online, iar pacienții vor trebui să introducă mai multe date. Sesizările vor fi verificate de Ministerul Sănătății și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Românii nu sunt convinși de noua decizie din sistemul medical. Aceștia susțin că la stat, medicii nu dispun de aparatura necesară pentru realizarea nevoilor medicale ale oamenilor.

„Doctorul care e la privat, are cabinet și la stat. E normal când ajungi la stat; <<Du-te la cabinet la mine sau la prietenul meu>>. Te mână întâi la privat și la privat după aceea te trimit la stat. Și acolo dai peste același medic”, spune un pacient.

„Sunt medici de toată lauda, dar n-au ce le trebuie. Nu au ce le trebuie. Nu au aparatură, sistemul e condus prost. Mai bine e în spital, mai bine e, normal, la privatizat. Că se găsește și la privatizați, se găsește tot ce trebuie. Cu bani. Cu bani. Asta este”, afirma un altul.

Oamenii susțin că statul este de vină pentru trimiterea pacienților din spitalele publice către cele private.

„Este o vină a statului. Pentru că nu suplimentează cabinetele și nu plătește medicii la stat la nivelul pe care sunt plătiți în cabinele, în policlinicile private.

Impun medicilor și de familie și de clinică un anumit număr de pacienți într-o zi. Un anumit număr de medicamente să le treacă pe rețetă, prin protocol”, declara un roman.

Această măsură vine după ce, în iulie, Ministerul Sănătății a pus pe site un formular prin care pacienții din spitalele publice pot raporta probleme legate de mâncarea primită.