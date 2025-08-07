Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul specialist din ambulatoriu fără bilet de trimitere de la medicul de familie, potrivit unui ordin comun semnat, miercuri, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.

”Debirocratizarea şi facilitarea accesului pacienţilor la servicii medicale esenţiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în faţa oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem şi că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid şi mai corect pentru pacienţi.

Împreună cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, domnul dr. Horaţiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienţii cu afecţiuni cronice care sunt înrolaţi în anumite programe naţionale de sănătate”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a subliniat că această măsură va reduce timpii de aşteptare, va simplifica accesul la tratamente şi va ajuta pacienţii să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie.

Concret, pacienţii se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu, fără trimitere de la medicul de familie, în următoarele situaţii:

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice – la medicii de specialitate desemnaţi în programul naţional pentru prescrierea tratamentelor şi materialelor sanitare specifice.

Hemofilie şi talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului naţional.

Boli rare – la specialiştii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie şi altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare.

Tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienţii înrolaţi în Programul naţional de control al tuberculozei.

HIV/SIDA – la medicul infecţionist pentru pacienţii înrolaţi în Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA.

Sănătatea femeii şi copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie şi genetică medicală, pentru diagnostic pre- şi postnatal, dar şi pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

”Este vorba despre pacienţi care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Șeful de la Sănătate a ținut să precizeze că reformele ”care se simt în viaţa reală” vor continua.

