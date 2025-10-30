Joi a fost inaugurată Stația de Dezintegrare Moleculară a Deșeurilor, o investiție a Consiliului Județean Cluj. Proiectul a costat aproximativ 60 de milioane de lei și reprezintă un pas uriaș spre o gestionare modernă a gunoaielor.

Noua stație funcționează fără emisii și generează energie suficientă pentru alimentarea a peste 25.000 de apartamente. Clujul devine astfel un exemplu de eficiență și inovație în domeniul protecției mediului, oferind o soluție reală la problema deșeurilor.

Procesul prin care gunoiul se transformă în curent electric

Sistemul de la Cluj este complet automatizat și gândit să funcționeze fără impact negativ asupra naturii. Deșeurile ajung la stație, unde sunt sortate și mărunțite până la dimensiuni foarte mici. În această etapă se elimină materialele care nu pot fi folosite energetic, iar restul este adus la nivelul optim de umiditate pentru a fi procesat.

După pregătire, deșeurile sunt trimise în două rezervoare speciale, unde are loc dezintegrarea moleculară. În acest proces, gunoiul este transformat în gaz, care devine combustibil pentru generatoarele electrice. Energia produsă este apoi transferată în stația de transformare și, ulterior, introdusă în rețeaua națională de electricitate. În acest fel, curentul obținut din deșeuri ajunge efectiv în locuințele și companiile din România.

O producție impresionantă și planuri de extindere

Capacitatea anuală de producție a stației este de 18.500 MW. Energia obținută acoperă consumul mediu al celor 25.000 de apartamente alimentate, fiecare având un consum de aproximativ 200 kW.

Proiectul a fost conceput cu o viziune pe termen lung. Spațiul permite instalarea a încă trei reactoare, pe lângă cele două deja funcționale. Dacă aceste extinderi vor fi realizate, producția ar putea crește cu 50%. Clujul ar ajunge astfel să valorifice și mai eficient deșeurile rezultate în județ, transformând o problemă într-o resursă de energie curată.

Sursa: realitatea.net