Și marți dimineață este aglomerație pe drumul Giurgiu – Ruse, în condițiile în care mulți români merg în continuare către stațiunile din Bulgaria.

Polițiștii rutieri atrag atenția că în această perioadă se execută lucrări pe mai multe șosele. Ne-a oferit detalii Dalia State de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Dalia State: În continuare se circulă în condiții de aglomerație pe Drumul Național 5, Giurgiu-Ruse, existând și în această dimineață coloana de autovehicule, care se formează de obicei în perioada concediilor la ieșirea din țară. De asemenea, în această perioadă, pe multe porțiuni ale șoselelor de viteză se execută lucrări de reparație asupra carosabilului, circulația fiind, în general, deviată de pe o bandă pe cealaltă. Recomandăm astfel șoferilor să acorde o mare atenție în trafic, să respecte indicațiile rutiere, să nu depășească limitele legale de viteză. Este foarte important să se asigure extrem de bine, înainte de fiecare manevră, evitând depășirile riscante, și, în general, să adopte o conduită preventivă la volan, pentru a putea evita accidentele rutiere.