Unirea Slobozia termină la egalitate, scor 2-2,meciul disputant cu Aerostar Bacău, după ce au egalat deși rămăseseră în inferioritate numerică

Aerostar a deschis scorul prin Cătălin Vraciu, iar ialomițenii au egalat ăn minutul 57 prin Vlad Suciu. Gazdele au reintrat în avantaj prin același Vraciu, în minutul 80, dar patru minute mai târziu Dorin Radu a stabilit scorul final.

”Ideea e că a fost un meci cu o încărcătură aparte și parcă nu reușim să facem față acestor meciuri, cu echipele din subsolul clasamentului. Nu avem motivație și lucrul acesta se vede și în exprimarea echipei. Tocmai de accea mă gândesc că am trei zile până la meciul următor. Să vedem ce se va întâmpla pe viitor.

Nu ne-a surprins cu nimic Bacău, singurul aspect a ținut de atitudinea noastră. Am crezut că e foarte ușor. N-am avut o exprimare coerentă, am făcut greșeli în apărare cu duiumul. Pe faza de atac nu am reușit să câștităm dueluri, să fim periculoși. Doar prin faze fixe am fost periculoși, iar lucrul acesta ne-a costat”, a declarant antrenorul Adrian Mihalcea.

Unirea Slobozia: Gurău – Rob. Ghiță, I. Dinu, Gab. Lazăr, C-tin. Toma (cpt.), Trașcu, Vl. Suciu, Ad. Moldovan, Mih. Adăscăliței, Danciu, M. Ciobanu

Rezerve: Poiană – Comșa, Mih. Lemnaru, Ozkara, Fl. Bălan, Afalna, Bg. Vasile, Mih. Năstase, D. Radu

Antrenor: Adrian Mihalcea

Aerostar Bacău: L. Cebotari – Alecsandru, I. Chirilă, C. Ardei, Oteliță, D. Burlacu, Ct. Vraciu (cpt.), H. Ilie, Andr. Gavrilă, Danale, P. Popescu

Rezerve: Petrișor – Belciu, D. Tofan, Bobârnac, Condruț, Vas. Iordache, Al. Popescu, Bobaru

Antrenor: Mihai Ionescu

Sursa: Realitatea de Ialomita