În urmă cu puțin timp, Nicușor Dan a făcut primele declarații după ce a preluat oficial mandatul de președinte. Nicușor a fost așteptat de jurnaliști în fața casei. Acesta a ieșit de mână cu fetița sa pentru a o conduce a școală. Nicușor Dan a anunțat că mâine va începe discuțiile cu partidele, iar astăzi va discuta la Cotroceni cu Marcel Boloș și Cseke Attila.

Reporter: Bună dimineața! Ce faceți, dl președinte?

Nicușor Dan: La școală și după aceea la muncă.

Reporter: Începeți negocierile cu partidele?

Nicușor Dan: Mâine am stabilit un calendar, începând de la ora 9.00 până la ora 20.00. Câte o oră și jumătate fiecare.

Reporter: Ați trimis deja invitațiile către…?

Nicușor Dan: Am vorbit cu liderii la telefon și azi echipa de la Administrație o să trimită oficial.

Reporter: Pe parcursul zilei de astăzi ce urmează?

Nicușor Dan: Pe parcursul zilei de astăzi mă întâlnesc cu dl Boloș, cu dl Cseke, cu conducerea AFM-ului și cu conducerea FIR-ului. Discuția este tot pe deficit pentru că astea sunt instituțiile care au cea mai mare listă de investiții și să vedem care este ritmul real al investițiilor. Ca și la noi, la Primăria Capitalei, la începutul anului oamenii sunt optimistiși spun că vor face toate lucrurile astea și de obicei există întârzieri sau chiar proiecte care nu încep.

Reporter: Ați zis de Primăria Capitalei. Ați dat autorizația de costrucție pentru planșeu…

Nicușor Dan: Da, am semnat vineri și sâmbătă. Am stat, practic, toata ziua acolo si am semnat tot ce era in suspans. Adica, am si semnat si am si respins mai multe lucruri.

Reporter: De ce ati semnat practic in ultima zi? In ultimele zile?

Nicușor Dan: Eu am sa va aduc aminte ca am semnat avizul de transport in urma cu o luna si jumatate si dupa ei au venit cu toata documentatia si le mai lipsea – pentru ca pe terenul respectiv se intersecteaza cu niste utilitati de la metrou, de la Apa Nova – trebuiau ca aceia sa de aniste declaratii notariale. Aleau au fost date, colegii din primarie au verificat si eu am semnat.

Reporter: Daca PSD pune in discutiile de maine conditia ca ei sa vina cu premierul pentru a intra la guvernare, demsnati un premier din partea PSD?

Nicușor Dan: Este prima runda de discutii, de aceea ele sunt informale, chiar daca sunt organizate.

Reporter: Cum a fost pentru Aheea ziua de ieri?

Nicușor Dan: A zis ca s-a plictist la discurs. Cu emotii, multi oameni.

Reporter: Ramaneti in continuare aici?

Nicușor Dan: Pana pe 15 iunie si dupa aceea mai vedem.