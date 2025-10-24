 

Vizita oficială a lui Nicușor Dan la Iași s-a transformat într-un moment stânjenitor pentru șeful statului. Prezent la compania Antibiotice Iași, președintele a comis o gafă care nu a trecut neobservată.

După întâlnirea cu reprezentanții conducerii, Nicușor Dan s-a grăbit să părăsească sediul, preocupat de următoarea oprire din program.

În agitația momentului, președintele a ieșit din clădire fără să își ia rămas bun de la directorul instituției, care îl aștepta pentru salutul protocolar de final.

Gestul a fost remarcat imediat și a stârnit comentarii critice, fiind catalogat drept o nouă gafă de etichetă a șefului statului.

Articolul precedentBOLOJAN VERIFICĂ RADIAȚIILE DIN PALATUL VICTORIA! ANGAJAȚII CANCELARIEI, ÎN PERICOL SĂ PIARDĂ „SPORUL DE ANTENĂ”
Articolul următorPARTIDUL LUI PIEDONE CERE GARANTAREA DREPTURILOR ROMÂNILOR DIN REGIUNILE ISTORICE ALE UCRAINEI. SCRISOARE DE PROTEST TRANSMISĂ ȚĂRII VECINE

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR