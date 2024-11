În cadrul unei întâlniri istorice, Nicolae Ciucă a avut ocazia să discute cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, o sesiune considerată deosebit de productivă în contextul aspirațiilor României de a adera la spațiul Schengen. Aceasta a fost prima dată când un oficial de la București a fost primit la cancelaria austriacă pentru a aborda subiectul integrării în Schengen, subliniind progresele semnificative realizate de România în îndeplinirea cerințelor necesare.

La întoarcerea sa la București, Nicolae Ciucă a oferit presei detalii asupra discuției cu cancelarul Austriei:

„Am avut o intalnire cu cancelarul Austriei, cu domnul Nehammer. A fost o intalnire foarte buna.

A fost pentru prima data cand un oficial de la Bucuresti este primit la cancelaria austriaca si discuta despre subiectul Schengen. Am avut discutii despre tot ceea ce s-a intamplat in aceasta perioada si despre faptul ca Romania si-a indeplinit toate standardele asumate pentru indeplinirea aquis-ului Schengen, au fost de asemenea scoase in evidenta cifrele cu care Austria s-a confruntat in ceea ce priveste numarul e emigranti, este vorba de 126.000 pe an si din momentul in care s-a trecut la implementarea acestor masuri la nivelul Ministerului de Interne din Romania, plus colaborarea care exista intre ministerele din tara noastra, Bulgaria si Austria, s-a reusit o scadere considerabila aacestor cifre, motiv pentru care in acest moment s-a trecut la discutiile tehnice intre ministrii de Interne, intre institutiile Politiei de Frontiera din cele trei tari, si am convenit cu cancelarul austriac sa urmeze in perioada urmatoare aceasta analiza tehnica, sa se stabileasca in continuare care sunt masurile ce vor fi implementate si urmarite in viitor. Acest lucrul se va intampla pe data de 22 la Budapesta, cand va avea loc o intalnire a ministrilor de Interne din Romania, Austria, Bulgaria, Ungaria si, desigur, comisarul pentru afaceri interne al Comisiei Europene.

Este un pas important si lucrul acesta ne da speranta ca vom avea o decizie finala. Ca atare, in tot acest ansamblu al intalnirii am discutat si despre relatiile bilaterale dintre tarile noastre, modul in care va trebui si in viitor sa sustinem astfel de masuri tehnice, si angajament in ceea ce priveste masurile pe frontiere. I-am explicat foarte clar ca nu este nu este vorba doar de frontiera Uniunii Europene, este vorba de frontiera Romaniei, iar responsabilitatea noastra in acest sens este foarte puternica. Am discutat si despre acordul de la Dublin si despre faptul ca vom continua sa colaboram in acest sens extrem de bine si a recunoscut faptul ca tara noastra si-a indeplinit toate aceste atributii asumate prin acord.

Doresc sa subliniez ca a fost o activitate foarte sustinuta a Ministerului de Externe, a Ministerului de Interne, a ambasadei noastre de la Viena, si le multumesc celor doi ministri, ministrului de Interne Catalin Predoiu, ministrului de Externe, Luminita Odobescu, fiecare dintre ei avand un rol important in ceea ce inseamna implementarea masurilor tehnice, si de asemenea ambasadorului nostru la Viena, domnul Emil Hurezeanu.

A fost o intalnire stabilita de dinainte, daca va aduceti aminte, imediat dupa summit-ul PPE am facut precizarea ca impreuna cu comisarul austriac am avut stabilite aceste etape in care sa putem sa avem o intalnire politica, intalnirea politica a fost stabilita de dinainte si cred ca este foarte important pentru romani sa avem o intelegere intr-o problema cu care ne confruntam de mai mult timp si pe care romanii o asteapta”, a spus Nicolae Ciucă.

