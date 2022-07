„În cele 8 luni am luat decizi in baza unor analize realiste si am comunicat cu onestitate, subiectul rămâne in discuție, nu pot să afirm dacă susținem sau nu (ridicarea la 3.000 de lei a pragului de impozitare pentru pensii – N.R.), pentru că și PNL a avut această abordare atunci când conducerea Ministerului Muncii a fost deținută de partid.

Trebuie să finalizăm rectificarea bugetară, să vedem care sunt resursele și să fim foarte atenți la modul în care folosim banii. (…) Avem în continuare de compensat prețul la energie electrică si la gaze naturale. Ca atare, când vom avea o analiză cât se poate de corecta și care să ne ofere o predictibilitate asupra resurselor pe cel puțin un an bugetar, vă vom comunica”, a afirmat Nicolae Ciucă, aflat în vizită la combinatul Cuprumin din județul Alba.