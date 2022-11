Nu se poate vorbi, în prezent, despre negocieri de pace în adevăratul sens al cuvântului, între Rusia și Ucraina, susține comentatorul politic Miron Mitrea. Acesta a adus și argumente legate de afirmația sa, dar a comentat și informația potrivit căreia Occidentul i-ar fi oferit președintelui Vladimir Putin condiții de capitulare, venită în contextul în care soldații ruși pierd tot mai mult teren în fața ucrainenilor.

„E evident ca negocieri de pace, daca vor exista vreodata, vor exista intre Rusia si Kiev, dar ele acum se poarta intre SUA si Moscova. Washingtonul trebuie sa spuna ceva. Sunt convins ca au avut legaturi si au negociat. Ce? Sa prevenim un razboi nuclear. Si altceva? Nimic. Nimeni nu vorbeste despre pierderi. In Romania, 70% din populatie vrea pace. Pacea nu o stabileste actorul Zelenski, ci Occidentul.

Sa pui conditia ca voi negcia numai daca il schimbati pe Putina (referire la o declaratie a lui Zelenski – n.r.) – dictatorii destepti creeaza o satura greu de schimbat.

Li s-a oferit Rusiei conditii de capitulare – asta e propaganda. Li se baga in cap oamenilor. Rusia nu e ocupata. Tot ce vedem acum, toata discutia asta, parerea mea, e ca e o joaca. Singura solutie de incheiere a lucrurilor e ca Occidentul s-ai ofere o cale de discutie lui Putin. Ceea ce facem noi acum, ne facem (ca discutam despre pace – n.r.).

E total neprofesionist sa credem ac se va intampla asta in viitorul apropiat (pacea in Ucraina – n.r.). Nu cred ca vreuna dintre parti e in momentul de fata atat de disperata sa accepte compromisuri foarte mari. Cat timp Ucraina nu e dispusa sa cedeze niste teritorii sau sa dea Rusia afara militar…”, a afirmat Miron Mitrea, duminica seara, in emisiunea „Culisele Puterii”, de la Realitatea PLUS.

Comentatorul politic s-a referit și la informația potrivit căreia președintele Volodimir Zelenski ar fi renunțat la unele dintre condițiile formulate pentru a se așeza la masa negocierilor, scenariu despre care vorbesc jurnaliștii publicației ucrainene Kiev Post, și despre care spun că ar fi rezultatul unor presiuni subtile venite de la Washington.

„Zelenski, cat e el de actor, nu poate sa semneze un asemenea document fara sa se sinucida politic”, a arătat Mitrea.

Informațiile în acest snes au apărut după ce consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Jack Sullivan, a fost în vizită oficială în Kiev. Sunt voci care susțin că SUA i-ar fi propus lui Zelenski, cu prilejul vizitei sale, să accepte negocierile cu Putin, fără a mai cere înlăturarea acestuia de la putere. Totul după ce, unul dintre consilierii lui Zelenski a anunțat că Ucraina este dispusă să negocieze cu Moscova, însă cu viitorul lider, și nu cu actualul președinte.