Suveraniștii s-au mobilizat în număr mare și au strâns semnături pentru George Simion și Ana Maria Gavrilă. Asta după ce liderii AUR și POT au decis să candideze în tandem la prezidențiale. 

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