Universitățile care își permit trebuie să aibă libertatea de a oferi burse și suport studențiilor din venituri proprii, indiferent de forma de studiu, pe tot parcursul anului, a afirmat ministrul Educației, Daniel David.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a organizat, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire de lucru cu principalele organizaţii studenţeşti din ţară: Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) şi Uniunea Studenţilor din România (USR).

„Ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca – în reglementările normative sectoriale – universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii, acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului. În condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului”, se arată într-un comunicat remis presei.

Ministrul Educației a precizat că va fi prezent la dezbateriile și discuțiile organizate de asociații studențești pentru a căuta împreună modalități de susținere a studenților. El a adăugat că va susține inclusiv modificarea regulamentelor generate de această situație, imediat ce situația fiscal-bugetară a țării o va permite.