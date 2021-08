Ministrul Economiei Claudiu Năsui a afirmat că „România nu este săracă, România este sărăcită”, iar ţara noastră este campioana Europei la sărăcia în muncă.

El a adăugat că soluţia este reforma economică liberală – Zero Taxe pe Salariul Minim – care scoate milioane de români din sărăcie şi generează prosperitate prin activarea forţei de muncă.

„România nu este săracă, România este sărăcită. Suntem campionii Europei la sărăcia în muncă. Cum să nu plece românii la muncă în străinătate? Cum să nu avem o mulţime de tineri în şomaj? Cum să nu avem de ani de zile o cumplită criză a forţei de muncă? Zero Taxe pe Salariul Minim este o reformă economică liberală care scoate milioane de români din sărăcie şi generează prosperitate prin activarea forţei de muncă. De Zero Taxe pe Salariul Minim ar beneficia automat, fără cerere, preselecţie sau alte birocraţii inutile, toţi cei care primesc un salariu. Fără selecţii politice, fără criterii arbitrare şi alte decizii subiective. Totul s-ar întâmpla automat odată cu fiecare salariu primit. Despre de ce Zero Taxe pe Salariul Minim este soluţia optimă am vorbit la conferinţa «Impactul economic al pandemiei asupra HORECA, criza de personal şi soluţiile propuse de industriei», organizată de HORA”, a scris Claudiu Năsui, miercuri pe Facebook.

Sursa: Realitatea Din USR