Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, că bugetul alocat înzestrării armatei nu va fi afectat de măsurile de austeritate, fiind vorba de cheltuieli agreate cu aliații NATO.

”Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare și înzestrare sunt agreate cu aliații NATO. Acum mai puțin de două luni, la summitul de la Haga, toți aliații NATO au decis că trebuie să se echipeze mai bine, să cheltuiască mai mult pentru apărare, si aici vorbim și de cheltuielile cu personalul, pentru că degeaba te echipezi și înzestrezi și cumperi echipament de ultimă generație, însă cea mai importantă resursă în orice armată a lumii sunt militari și oamenii aceștia trebuie să fie bine motivați, bine pregătiți, bine înzestrați, să aibă un plan de carieră corect și aici trebuie să ne uităm și în partea asta de cheltuieli de apărare sunt și cheltuielile cu salariile militarilor”, a spus Moșteanu, înaintea festivităților de Ziua Marinei, organizate la Constanța.

El a punctat că procentul de 5% din PIB alocat apărării este structurat în două segmente – cheltuieli strict dedicate armatei și cheltuieli conexe.

”Am agreat cu aliații NATO că vom cheltui cu toții, până în 2035, 5% pentru apărare, împărțit în două segmente importante – 3,4% cheltuielile de apărare așa cum le vedem cu toții acum, dedicate armatei, sa spunem – cheltuieli de personal, cheltuieli de înzestrare și operaționalizare, și 1,5% în cheltuieli conexe militare și civile. Vorbim aici de infrastructuri pe care le utilizează și civilii și militarii, vorbim de infrastructură rutieră, infrastructură energetică, capacități de stocare energetică, de lupta cibernetică și protecție cibernetică”, a explicat Ionuț Moșteanu.

Întrebat dacă a venit la Constanța cu vești bune legate de înzestrarea Marinei Militare, acesta a punctat că ”ministrul nu e Moș Crăciun” și nu vine cu ”trei rachete”.

”Ministrul nu e Moș Crăciun și nu vine cu bani și zice ‘Ia uitați ce v-am adus eu aici, trei rachete și mai știu eu ce’. Există un plan de înzestrare a Armatei Române, câte a un plan multianual, pe mulți ani de zile, agreat cu aliații NATO și noi avem grijă ca acest plan să fie executat, să fie demarate proceduri de achiziție, semnate contracte”, a declarat Ionuț Moșteanu. AGERPRES