Unirea Slobozia și Concordia Chiajna au terminat la egalitate, scor 1-1, într-un meci disputat miercuri în etapa a opta a play-off-ului Ligii 2 la fotbal.

Unirea a deschis scorul în minutul 45, când Christo Bolohan a pus latul din 6 metri și a marcat după centrarea din stânga a lui Toma. Ialomițenii au condus tot jocul dar au fost egalați în minutul 90, prin golul marcat de Codrea.

”Am fost aproape de o victorie, dar etapa trecută am bătut în minutul 90+5. Acum am fost din nou egalați de Chiajna. Am jucat destul de bine. Am putut să ducem ritmul până la un anumit minut, am fost echipa net superioară după numărul ocaziilor, am fi meritat o victorie, dar spectacolul continuă. Mai sunt două etape, a rămas același punct. Problema aceasta fizică ne macină. Astăzi, Perju și Greu, au intrat fără antrenamente. Nu avem un lot numeros. Pe noi forța grupului ne-a dus în poziția aceasta.

Am arătat că acasă suntem destul de combativi. Și noi și Concordia vom întâlni doar adversari care se vor lupta pentru promovarea directă în Liga 1. Mai puțin Steaua. Vor fi meciuri la fel de atractive cred eu, și încă am speranță.

Vom încerca să ne recuperăm fizic și, de ce nu, la Steaua să reușim ceea ce n-am reușit azi. Să ajungem la baraj ar fi o mare performanță, față de accederea în play-off. Vom vedea. Vom trata la fel de serios, poate vom avea și gramul acela de noroc și, de ce nu, să ajungem în Liga 1. Dar nu la Liga 1 mă gândesc când peste trei zile urmează meciul cu Steaua. Mi-e greu, încerc să mă liniștesc. Trăim o presiune fantastică. Mă voi gândi la baraj când voi fi acolo”, a declarat Adrian Mihalcea, după meci.

In etapa urmatoare, Unirea Slobozia va juca in deplasare cu CSA Steaua, duminica 8 mai.

Sursa: Realitatea de Ialomita