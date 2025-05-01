Acasă Politica MARIA-GEORGIANA TEODORESCU TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMELE PE... PoliticaUncategorized MARIA-GEORGIANA TEODORESCU TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMELE PE CARE LE ÎNTÂMPINĂ FERMIERII! De către Autor - 01/05/2025 ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR ALEGERI PREZIDENȚIALE 2025. PESTE 18 MILIOANE DE ALEGĂTORI, AȘTEPTAȚI DUMINICĂ LA URNE LEGEA APĂRĂRII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, DISCUTATĂ ÎN CSAT. ILIE BOLOJAN: LEGISLAȚIA ADUSĂ LA ZI PERMITE ARMATEI SĂ SE PREGĂTEASCĂ CORESPUNZĂTOR IMAGINEA DE OM ONEST A LUI NICUȘOR DAN, ZGUDUITĂ DE CONTROVERSE: PRIMARUL GENERAL, LEGĂTURI CU FOSTA SECURITATE ȘI DONATORI ASCUNȘI ÎCCJ A RESPINS RECURSURILE GRUPĂRII REBELILOR DIN USR ȘI O SUSȚINE PE ELENA LASCONI: NICUȘOR DAN NU VA AVEA SPRIJINUL PARTIDULUI ÎN CAMPANIE AUR ACUZĂ SABOTAREA VOTULUI DIN DIASPORA PRIN LIPSA BULETINELOR DE VOT: „UN ABUZ ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI” ROMÂNIA SE ÎMPRUMUTĂ PE 40 DE ANI PENTRU APĂRARE. ILIE BOLOJAN: SCOATEM BANI DIN PIATRĂ SEACĂ PENTRU SIGURANȚA ȚĂRII VICTOR PONTA, ACUZAT CĂ A FURAT BAZELE DE DATE ALE PSD ȘI TRIMITE MESAJ PRIMARILOR: „NU ARE LIMITE CÂND E VORBA DE ACȚIUNI ILEGALE” TU DECIZI! PREZIDENȚIALE 2025 – 4 MAI. REALITATEA PLUS, MARATON JURNALISTIC CSAT SE REUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ: PROIECTE CRUCIALE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ, PE ORDINEA DE ZI ȘOCANT! CUM A ÎMPĂRȚIT NICUȘOR DAN ȘEFIA SRI PENTRU VOTURI. ACOLIȚII EDILULUI, PUȘI SĂ INTERVINĂ PE LÂNGĂ CEILALȚI CANDIDAȚI