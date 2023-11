Sarbatorile de iarna vin la pachet cu scumpiri record la alimente, in ciuda masurii de plafonare a adausului comercial. Vorbim aici in special de carnea de porc, care este cea mai cumparata de catre romani in perioada sarbatorilor de iarna si care, spun specialistii, se va scumpi cu peste 20% pana de craciun. Problema ar fi importul, pentru ca importam peste 90% carne de porc care se vinde pe rafturile magazinelor din tara noastra.

In plus, putem primi amenda de pana la 6.000 lei daca alegem sa ne sacrificam porcul in propria curte. Iar toata aceasta situatie vine in contextul in care Uniunea Europeana ne recomanda sa devenim vegetarieni, nu carnivori si sa mancam insecte sau viermi de matase in locul carnii, pentru ca in perioada urmatoare, in urma unor studii facute de cercetatori britanici, s-a ajuns la concluzia ca acest aliment dauneaza grav sanatatii si Parlamentul European, impreuna cu mai multe guverne, militeaza pentru stoparea consumului de carne si este posibil ca in perioada urmatoare sa gasim pe pachetele de carne etichete de avertizare asemanatoare cu cele de pe pachetele de tigari.

Reacții la scumpirea cărnii de porc

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, ‘Dumitru Pelican, director executiv ANOFM, a comentat pe acest subiect

Carnea de porc este cea mai cautata de sarbatorile de Craciun, chiar si de Revelion. Tu vii acum si spui ca se scumpeste cu 20% evident ca dupa 5-10 ianuarie, evident se va ieftini, pentru ca oamenii nu mai au din ce sa plateasca. N-ati vazut oameni saraci care se duc si si-au 400g de carne juma de kilogram. Adica niste peste limita suportabilitatii.

Sa nu uitam ca suntem o tara saraca, 4 milioane de oameni traiesc la limita saraciei. Iar cat priveste recomandarea Bruxelles-ului, a Comisiei Europene, a celor din UE, eu le doresc sa aiba pe masa de Sfintele Sarbatori de Craciun multe insecte, multe lacuste, sa aiba pofta buna sa manance pana cand le vom spune noi cei din tara si nu numai noi, sa se opreasca. Aberatii. Efectiv ii numesc clar pe acest indivizi ca le-a luat Dumnezeu mintile. Sa mananci insecte, mancati, fratilor, mancati si pofta buna sa aveti Sarbatori Fericite!” a spus directorul ANOFM.

La rândul său, antreprenorul Gabriel Ureche, a vorbit despre situația actuală din agricultură și despre cum România, dintr-o țară agrară, a ajuns să importe alimente

„Acum am primit noile preturi pentru semintele de legume pentru sezonul viitor. Credeti-ma, fata de anul trecut s-au triplat aproape. Va dau ca exemplu castravetii, cornisor, care erau 12 euro kilogramul, acum sunt 40. Nu sunt probleme doar la carnea de porc. Majoritatea produselor care vin de afara s-au triplat la pret.

Piata desfacere exista. Ganditi-va la fiecare unde trebuie sa-si produca mancarea, trebuie sa si-o faca in gospodarie, pentru ca daca ne uitam la supermarket, 1kg de rosii este si 20 lei, carnea de porc este 20-30 lei. Trebuie sa te gospodaresti, trebuie sa te intorci, vorba aia, la glie, sa-ti faci singur mancarea.

Dar si asa, de-aia am spus la inceput ajutorul social omoara forta de munca in Romania. Sunt foarte multi producatori, crescatori de animale, de porci, de vaci, care au inchis pentru ca nu mai au forta de munca. Daca nu ai conditii fiscale decente, nu ai oameni care sa-ti munceasca nu poti decat sa inchizi o afacere si poti doar sa aduci din afara, pentru ca noi nu, nu mai suntem in stare, noi, ca si tara, ca si guvernanti, sa ne protejam mediul de afaceri. Pe noi ne intereseaza sa fim o tara de consum, nu sa producem.” a spus Gabriel Ureche