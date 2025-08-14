Fostul președinte Klaus Iohannis a primit din partea ANAF o somație de plată pentru aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță, imobil care a fost dobândit printr-o moștenire declarată ilegală.

În total, chiria plătită de o bancă pentru acel imobil se ridică la aproximativ 300.000 de euro, însă penalitățile și dobânzile acumulate în timp au dus datoria la aproape un milion de euro. Procesul privind casa din Sibiu s-a încheiat în urmă cu trei ani, dar la acel moment Fiscul nu a cerut anularea certificatului de moștenitor.

Cererea ANAF a fost depusă cu întârziere și respinsă, însă ulterior a fost deschisă o acțiune separată, care a permis emiterea actualei somații de plată. Documentul prevede un termen legal de 15 zile pentru achitarea datoriei, înainte de începerea procedurii de executare silită.

Înainte de pierderea definitivă a imobilului, Klaus Iohannis declarase public că va restitui banii imediat după pronunțarea unei decizii finale în instanță.

