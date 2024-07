Primele competiții ale Jocurilor Olimpice de la Paris vor începe pe 24 iulie, cu două zile înaintea ceremoniei de deschidere.

Turneele masculine de fotbal şi rugby în VII vor debuta miercuri, 24 iulie. Programul complet al zilei de mâine:

Fotbal – masculin

16:00 Argentina – Moroco (Grupa B)

16:00 Uzbekistan – Spania (Grupa C)

18:00 Guineea – Noua Zeelandă (Grupa A)

18:00 Egipt – Republica Dominicană (Grupa C)

20:00 Irak – Ucraina (Grupa B)

20:00 Japonia -Paraguay (Grupa D)

22:00 Franţa – SUA (Grupa A)

22:00 Mali – Israel (Grupa D)

Rugby VII – masculin

16:30 Australia – Samoa (Grupa B)

17:00 Argentina – Kenya (Grupa B)

17:30 Franţa – SUA (Grupa C)

18:30 Fiji – Uruguay (Grupa C)

18:30 Irlanda – Africa de Sud (Grupa A)

19:00 Noua Zeelandă – Japonia (Grupa A)

20:00 Australia – Kenya (Grupa B)

20:30 Argentina – Samoa (Grupa B)

21:00 Franţa – Uruguay (Grupa C)

21:30 Fiji – SUA (Grupa C)

22:00 Irlanda – Japonia (Grupa A)

22:30 Noua Zeelandă – Africa de Sud (Grupa A)