Jurnalistul susține că de fapt, Călin Georgescu o ajută pe Anca Alexandrescu prin această delimitare. Mai mult, acesta a declarat că și Nicușor Dan nu trebuia să se implice în alegeri.

Ion Cristoiu: „Susținătorii lui Georgescu o aleg pe Anca Alexandrescu!”

„- Hai să ne lămurim…

– Deci, ce vrea Georgescu… că n-am înțeles?

– Păi, în primul rand vrea să o ajute pe Anca pentru că dacă nu se delimitează… începea cu nu uitați că ar fi fost imediat Anca… care ea este cu legionarul pro rusu.

A făcut lucrul pe care trebuia să-l facă Nicușor Dan. Adică nu te cobori… oricum el a greșit atunci când a zis că va fi premierul lui Simion.

Noi am mai discutat. Cea mai bună imagine a lui e cea de icoană. Nu știu dacă vreodată icoana va ajunge la Cotroceni sau la Victoriei.

În aceste condiții, gândiți-va… Anca Alexandrescu…ea oricum… susținătorii lui Călin Georgescu se duc către ea, da?”, a transmis jurnalistul Ion Cristoiu.