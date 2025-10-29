Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, miercuri, la Realitatea PLUS, șansele Ancăi Alexandrescu de a câștiga Primăria București. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a fost descrisă drept o candidată cu potențial uriaș, însă care ar putea fi „oprită” pe modelul Călin Georgescu.

„Anca Alexandrescu are foarte mari șanse dacă nu o prescrie. Nu știu, cum l-au oprit pe Călin Georgescu, e posibil. Deși, eu dacă aș fi ei nu aș opri-o pentru că mișcarea suveranistă merită și ea… nu a câștigat nimic până acum, merită”, a spus Cristoiu.

Acesta a subliniat că în București va exista un singur tur de scrutin, iar experiența ultimelor alegeri arată că orice candidat pe același culoar politic împarte voturile. „Deocamdată, ea nu are pe culoar pe nimeni, dacă nu pun cei de la AUR un candidat”, a adăugat el.

Cristoiu a avertizat însă că o asociere prea puternică a Ancăi Alexandrescu cu mișcarea suveranistă ar putea fi riscantă. „Eu nu aș merge în locul ei pe candidatura din partea suveraniștilor. Ea provine din PSD, deci ar putea să ia și voturile lor. Ea trebuie să cucerească partea pesedistă sau chiar penelistă a Bucureștiului.”

Potrivit jurnalistului, strategia cea mai bună pentru Alexandrescu ar fi să mizeze pe voturile electoratului nehotărât și să își construiască campania pe forța personală, nu pe eticheta unui partid.

„Ea nu e Ciucu sau Băluță, care se bazează pe partid. Ea se bazează pe ea însăși și atunci trebuie să cucerească și celălalt electorat. Mulți nehotărâți vor spune: cu cine să votez? Hai să votez cu ea”, a conchis Ion Cristoiu.