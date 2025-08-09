Statul vrea să intervină și în sistemul pensiilor private, iar asta stârnește revoltă, fiind vorba de bani cu care au contribuit direct toți românii. Petrișor Peiu, senator AUR, vine cu o analiză în acest sens și susține vehement că este vorba despre un abuz.

”Este fără îndoială un abuz pentru că trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Spre deosebire de sistemul public de pensii, așa-numitul Pilon I în care generațiile actuale plătesc pensiile actualilor pensionari, la pensiile administrate privat, dar obligatorii, așa-numitul Pilon II, contribuțiile aparțin celui care le plătește.

Fiecare are un cont cu numele și prenumele său pe care îl poate vizualiza, și acei bani îi sunt disponibili persoanei respective începând cu vârsta de 65 de ani.

În momentul în care statul vine și reglementează ce are dreptul să facă omul respectiv cu contibuțiile sale personale, că aici sunt individualizate, sunt proprietate persoanlă, deja este un abuz și o reglementare care întoarce cu foarte mulți ani în urmă capitalismul.

Practic, ștergem cu buretele libera inițiativă. Această reglementare nu favorizează statul, nu are legătură cu deficitul bugetar, ci se face în favoarea unor societăți de administrare sau am văzut că apare mai nou societăți de asigurare și societăți de plată a pensiilor. Este fără îndoială o invenție a Guvernului Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu.

Sursa: Realitatea din AUR