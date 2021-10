Liberalii au decis cu ce listă de miniștri merg în Parlament. Și programul de guvernare a fost aprobat în unanimitate în ședința PNL. Până mâine seară mai are timp premierul desemnat Nicolae Ciucă să vină cu lista de miniștri și cu programul de guvernare în Parlament.

LISTA MINISTERE

FINANȚE: Dan Vîlceanu

TRANSPORTURI: Marcel Boloș

INTERNE: Lucian Bode

JUSTIȚIE: Alina Gorghiu

EXTERNE: Bogdan Aurescu

APĂRARE: Cătălin Predoiu

ENERGIE: Virgil Popescu

ECONOMIE: Florin Roman

AGRICULTURĂ: Mircea Fechet

CERCETARE: Robert Sighiartău

SĂNĂTATE: Nelu Tătaru

MUNCĂ: Raluca Turcan

EDUCAȚIE: Sorin Cîmpeanu

CULTURĂ: Bogdan Gheorghiu

DEZVOLTARE: Cseke Attila

SPORT: Novak Eduard

FONDURI EUROPENE: Hegedus Csilla

MEDIU: Tánczos Barna

„Am prezentat in Biroul executiv propunerile pentru ministerele pe care PNL va propune pentru ministerul Justitiei pe Alina Gorghiu, pentru ministerul Economie Florin Roman, pentru ministerul Apărarii Cătălin Predoiu, la Agricultura pe Mircea Fechet și la Cercetare pe domnul Robert Sighiartau”, a declarat Nicolae Ciucă după încheierea ședinței PNL.

„De astazi pana miercuri mai este timp, e timp de reflectie pentru fiecare dintre parlamentari, sa se gandeasca fiecare dintre ei ceea ce spunem electoratului din circumscriptiile unde am fost alesi. Nu am o experienta politica. Prin votarea acestui Guvern au posibilitatea sa se aseze cu totii si sa gaseasca un numitor comun. Discutam si despre PNRR, el a fost aprobat, urmeaza ca foarte curand sa fie nevoie sa-l punem in practica, sa gestionam aceste fonduri, avem nevoie de un guvern cu drepturi depline. Asta este situatia si astea sunt argumentele pentru care am decis sa merg cu programul de guvernare si lista cabinetului in Parlament”, a declarat Nicolae Ciucă.

„PNL este partidul care a aratat responsabilitate, am tot asteptat de la celelalte partide responsabilitate, sunt sigur ca vom discuta si in perioada urmatoare, pana miercuri, si vom avea sustinere”, a spus și Florin Cîțu.

„Discutam cu fiecare parlamentar in parte. Va aduc aminte acel moment cand a picat guvernul Dancila si nimeni nu credea ca se va intampla si s-a intamplat. Mandatul a ramas acelasi pe care l-am avut din primul moment: un guvern minoritar in jurul PNL. Propunerea domnului Nicolae Ciuca a venit de la mine”, a mai adaugat Cîțu.

Sursa: Realitatea Din PNL