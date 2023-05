Federația Națională a Părinților (FNP) cere Ministerului Educației, inspectoratelor școlare și directorilor de școli publicarea unui set de informații și clarificări referitoare la gestionarea grevei generale anunțate începând de luni, 22 mai, de la ora 8.00, în unitățile de învățământ din toată țara. Vorbim despre prima grevă generală din Educație după 18 ani iar decizia vine după ce negocierile avute la Ministerul Educației și la guvern pe tema majorărilor salariale au eșuat.

Deși săptămâna este pe cale să se încheie și doar zilele de weekend ne mai despart până la greva generală de luni, nu toți părinții știu exact cum vor decurge lucrurile în perioada grevei, respectiv dacă îi vor trimite sau nu pe aceștia la școală, dacă micuții vor fi supravegheați, ce se întâmplă cu testele anunțate și notele lipsă la unele materii.

Într-un comunicat de presă transmis vineri, Federația Națională a Părinților (FNP) cere următoarele măsuri în contextul grevei generale care va avea loc începând de luni, 22 mai:

„Reprezentanții sindicatelor la nivel de unitate de învățământ trebuie să comunice cu unitățile de învățământ și cu părinții prin intermediul directorului. Directorii unităților de învățământ trebuie să-și reorganizeze activitatea pe perioada grevei generale, ținând cont de numărul de profesori implicați în grevă.

Directorii vor transmite informații relevante prin intermediul învățătoarelor/învățătorilor sau al profesorilor diriginți către reprezentanții părinților pe clase. Aceștia trebuie să fie informați în legătură cu orele în care copiii nu pot beneficia de supraveghere, pentru a putea elabora un program care să vină în sprijinul familiilor. Reprezentanții părinților pe clase sunt rugați să comunice informațiile necesare prin intermediul grupurilor de părinți.

Reprezentanții părinților la nivelul unităților de învățământ sunt responsabili de menținerea unei comunicări permanente cu directorii, liderii sindicali și reprezentanții părinților pe clase, pentru că această cooperare este esențială pentru gestionarea eficientă a situației și pentru asigurarea unui climat de încredere și transparență.

În cazurile în care există servicii de pază umană, în special atunci când acestea sunt plătite de către părinți, se recomandă contactarea firmei de pază pentru a asigura o atenție sporită și pentru a stabili un plan de acțiune în colaborare cu directorul și reprezentantul părinților la nivelul școlii.

Comunicarea și coordonarea eficientă reprezintă cheia pentru evitarea haosului și pentru protejarea copiilor, mai ales a celor din ciclul primar, de situații neprevăzute.

În această perioadă excepțională, federatia noastră încurajează părinții din Consiliile Reprezentative ale Părinților să sprijine conducerile unităților de învățământ, nu doar printr-o comunicare eficientă, ci și prin implicarea activă (inclusiv în privința serviciului pe școală, acolo unde părinții își arată dorința/disponibilitatea și solidaritatea cu cadrele didactice).

Atragem atenția guvernului că, într-o situație de grevă și criză în sistemul educațional, este important să abordeze problema într-un mod responsabil și eficient pentru a rezolva nemulțumirile și a asigura un mediu de învățare adecvat.

Guvernul trebuie să aloce resursele necesare pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale dascălilor și calitatea învățământului. Investițiile în infrastructura școlară, resurse didactice și formarea continuă a cadrelor didactice pot contribui la îmbunătățirea sistemului educațional.

Este important ca guvernul să acționeze cu responsabilitate și să încerce să ajungă la un consens cu toate părțile implicate pentru a soluționa problemele din sistemul educațional și a asigura un mediu de învățare stabil și de calitate pentru copiii noștri”.

Ciolacu, gata să oprească protestele din Educație: „Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, că este dispus să discute în acest weekend cu liderii sindicali din Educație pentru a evita greva generală din 22 mai.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponiblitate similară la dialog. Sper că liderii sindicali înțeleg că această grevă produce haos nu numai în activitatea școlii, ci și în viețile a milioane de familii. Credința mea sinceră este că putem fi toți capabili să punem pe primul plan responsabilitatea și luciditatea. Există cu siguranță soluții la care putem ajunge cu calm și rațiune, în timp ce copiii își văd liniștiți de școală. Cred că asta așteaptă românii și de la liderii politici, și de la cei sindicali”, a scris Ciolacu într-un mesaj pe Facebook.