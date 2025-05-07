George Simion și Nicușor Dan sunt față în față, la congresul organizat de sindicate în Parlament. 

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