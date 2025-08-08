Dezvăluiri bombă în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Liderul AUR, George Simion, explică motivul pentru care nici Nicușor Dan și nici Ilie Bolojan nu vor să renunțe la coruptul Dragoș Anastasiu. ”E o enigmă care are îi are în spate pe stăpânii României care nu sunt românii”, a spus liderul suveranist.

”Este o enigmă, eu cred că această enigmă are în spate comanditarii, respectiv stăpânii actuali ai României, care nu sunt români.

Am asistat la o piesă de teatru în care el a plâns, a zis că a dat șpagă de supraviețuire, săracul. Că nu aveau copilașii acasă ce să mănânce, și doamna Hilde.

Acum sunt niște bătăi de joc, pachetul de austeritate 2 care trebuie implementate și aparent am rămas toți, din 20 de milioane de români, doar domnul Anastasiu poate implementa”, a declarat George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR