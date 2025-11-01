Aflat la Pitești, cu ocazia conferinței județene a partidului, președintele AUR, George Simion, a vorbit despre instrumentele Sistemului, antidemocrați aflați astăzi în fruntea statului, dar și despre soluțiile și oamenii pe care le are AUR pentru România.

„Pe 18 mai am fost singuri împotriva instrumentelor Sistemului. Adversarii noștri nu acceptă democrația și nici măcar nu mai mimează echidistanța. Ei au trăit din combinații, din hoții, din aranjamente. Au o singură doctrină: propriul interes. Noi avem o altă doctrină: România!”, a declarat, în fața delegaților argeșeni, George Simion.

„Soluția pentru România este simplă și noi am afirmat-o de mult. Soluția nu este nici la Bruxelles, nici în birourile ministerelor, ci aici, între oameni: revenirea la normalitate, la bun simț, la moralitate, la o conducere curată și responsabilă”, a mai spus președintele AUR.

În ceea ce privește oamenii care trebuie să readucă România pe făgașul său firesc, potrivit liderului suveranist, AUR a demonstrat că are în rândurile sale acești oameni. „Oameni care nu vin din laboratoare, ci din sate, din fabrici, din școli și diaspora. Oameni care au muncit, care și-au crescut copiii, care știu ce înseamnă lipsa, dar și demnitatea.

Astăzi, la Pitești, spunem răspicat: România are viitor! Iar acest viitor se construiește prin oameni ca voi, prin curaj, prin muncă și credință!”, a mai afirmat George Simion, în fața sutelor de susținători argeșeni.