Vrei să scapi de dependenţa de ţigări, dar nu crezi că poţi învinge tentaţia de a-ţi mai aprinde una? Vitamina C din portocale este considerată a fi una dintre principalele arme împotriva dependenţei de nicotină!

Specialiştii au arătat că un consum crescut de portocale ajută la eliminarea toxinelor din organism şi diminuează simptomele sevrajului. Chiar şi pe cele ale dependenţilor de heroină, scrie doctorulzilei.ro.

Aşadar, trei portocale, între mese, vor opri necesitatea de a-ţi aprinde o ţigară! Mai mult, dacă veţi suplimenta aportul de Vitamina C din portocale cu magneziu şi calciu, efectele sevrajului vor dispărea mai rapid.

Portocalele contin o varietate de substanțe fitochimice: hesperidina, naringina si naringenina sunt flavonoide care se gasesc in citrice. S-a descoperit ca naringenina are un efect bioactiv asupra sanatatii umane ca antioxidant, captator de radicali liberi, antiinflamator si modulator al sistemului imunitar. De asemenea, s-a demonstrat ca aceasta substanta reduce leziunile oxidante ale ADN-ului in studiile in vitro.

Puterea antioxidantă totală (ORAC) a portocalelor este de 1.819 µmol TE/100 g.

Portocalele contin, de asemenea, niveluri foarte bune de vitamina A si alti antioxidanti flavonoizi precum alfa-caroteni, beta-caroteni, beta-criptoxantina, zeaxantina si luteina. Se știe că acesti compusi au puternice proprietati antioxidante. Vitamina A este necesara pentru mentinerea sanatatii mucoasei si a pielii si este esentiala pentru o vedere buna.

Consumul de fructe naturale bogate în flavonoide ajută corpul uman să se protejeze de cancerele pulmonare si bucale.

Este, de asemenea, o sursa foarte buna de vitamine din complexul B, cum ar fi tiamina (B1), piridoxina (B5) si folati (acid folic). Aceste vitamine sunt esentiale in sensul că organismul uman le solicita din surse externe pentru a completa necesarul.

Portocalele contin si o anumita cantitate de minerale precum potasiu si calciu. Potasiul este o componenta importanta a fluidelor celulare si corporale, care ajuta la controlul ritmului cardiac si a tensiunii arteriale prin contracararea efectelor negative ale sodiului in exces.

Citricele sunt cercetate de mult timp pentru proprietatile lor nutritive si antioxidante. Acum este dovedit stiintific ca citricele, in special portocalele, prin bogatia lor in vitamine, minerale, antioxidanti si fibre, au multe beneficii pentru corpul uman. Acestea s-au dovedit a fi de ajutor in reducerea riscului de cancer, in multe boli cronice cum ar fi artrita, obezitatea si afectiunile coronariene.