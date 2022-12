„Se face o hartă a intereselor, a preocupărilor. Se face un calcul de probabilități, nu pe dat în ghioc, mama omida, ci pe probleme interne, alegeri, partide de guvernământ, poziția lor. Se face o scară și se găsesc elementele de risc.

Austria are alegeri, partidul de guvernământ este într-o situație dificilă. Are sub 30% încredere și este contestat. Cancelarul are un profil. Și ai elemente de profil psihologic – nesigur, ezitant, ușor vulnerabil.

Haideți să nu ne amăgim. În cei 11 ani de când ne jucăm de-a intratul în Schengen, s-au opus pe rând: Germania, Franța, Olanda, Austria… Adică ne-au avertizat, să știți că nu vă votăm.

Noi am vorbit mult despre schimbarea peste noapte a Suediei, a Austriei. Foarte rar se întâmplă schimbări peste noapte în sensul că nu poți să le anticipezi.

Puteai să spui: șansele să intrăm sunt extrem de reduse. Nu era vorba de MCV, aici e un context păcătos pe care noi l-am citit într-o cheie favorabilă nouă pentru că noi avem responsabili de problemă superficiali, nepricepuți”, a declarat Silviu Predoiu în presă.