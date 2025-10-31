Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că forțele ucrainene au reușit să distrugă racheta balistică Oreșnik, o armă cu potențial nuclear, în cadrul unei operațiuni secrete desfășurate pe teritoriul Rusiei. Misiunea, coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Direcția de Informații Militare (HUR) și alte structuri de apărare, a avut loc în vara anului 2023.

Șeful SBU, Vasil Maliuk, a dezvăluit că distrugerea rachetei s-a produs la poligonul Kapustin Iar, în regiunea Astrakhan, una dintre cele mai importante baze de testare a armelor strategice ale Moscovei. „Este ceva ce nu am făcut public până acum. A fost o misiune reușită, iar distrugerea a fost confirmată sută la sută”, a spus Maliuk.

Rusia a folosit pentru prima dată racheta Oreșnik în noiembrie 2024, într-un atac asupra orașului Dnipro. Vladimir Putin a descris arma ca fiind „invincibilă”, însă analiștii occidentali au pus sub semnul întrebării aceste afirmații.

Potrivit lui Zelenski, Oreșnik are o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri și o zonă minimă de lovire de 700 de kilometri. Liderul ucrainean a avertizat că Rusia ar putea produce până la șase astfel de rachete pe an și a cerut partenerilor europeni să fie vigilenți.

Experții militari susțin că Oreșnik este o versiune îmbunătățită a rachetei RS-26 Rubezh, dezvoltată de Rusia încă din 2011. Recent, arma a fost testată și în cadrul exercițiilor militare comune ruso-belaruse.

Operațiunea secretă a Kievului, confirmată acum de Zelenski și SBU, reprezintă una dintre cele mai îndrăznețe acțiuni ale Ucrainei pe teritoriul Federației Ruse, demonstrând capacitatea serviciilor sale speciale de a lovi în adâncul infrastructurii militare a Moscovei.