Florin Călinescu a comentat candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria București, declarând că o consideră un competitor serios și greu de învins. Actorul a oferit mai multe argumente solide care susțin potențialul electoral al jurnalistei în alegerile din decembrie.

Competiția acerbă pentru Primăria Capitalei a fost analizată de Florin Călinescu în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, actorul oferind un pronostic surprinzător: o consideră pe Anca Alexandrescu (susținută de AUR) un competitor redutabil și posibil câștigător.

Femeile, balanța electorală

În viziunea lui Călinescu, atuul „incontestabil” al jurnalistei este capacitatea sa de a mobiliza electoratul feminin, similar succesului înregistrat anterior de Gabriela Firea. „Anca are șansa ei. Ca și la doamna Firea, femeile pot să încline balanța, să spună Ia mă… Pentru că publicul ei există, fără discuție, dar i se poate adăuga ceva ce ăstora [contracandidaților] nu li se poate adăuga: publicul feminin.”

Actorul a subliniat că femeile de peste 60 de ani reprezintă o categorie disciplinată la vot și care ar putea fi convinsă de imaginea personală a candidatei.

Călinescu a argumentat că imaginea de „mamă devotată și cu doi copii” va conta mai mult decât eventualele controverse din trecutul ei politic. El a folosit exemplul Gabrielei Firea pentru a demonstra că publicul feminin nu sancționează politic aspecte din viața privată.

Factorul emoțional și de gen, elementul decisiv în cursa electorală

„Femeile alea de 60 plus… Ele pot să-i spună: și mamă devotată și doi copii. Nu contează vrăjeala că a fost cu Năstase, cum n-a contat nici la doamna Firea, că i-a murit soțul și în două luni s-a măritat. Nu a sancționat-o nimeni, politic și administrativ, pentru chestia asta.”

Astfel, Florin Călinescu mizează pe factorul emoțional și de gen ca elementul decisiv în cursa pentru șefia Capitalei.