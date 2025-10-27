Florian Coldea s-a prezentat azi în fața magistraților la Curtea de Apel București, în primul termen din dosarul statului paralel. După mai puțin de o oră, fostul general al Statului Paralel a părăsit instanța, fugind de jurnaliștii Realitatea Plus și a declarat doar că, în urma audierilor, judecătorii au aprobat o serie de solicitări făcute de avocații săi.

La CAB au mai ajuns azi Dan Tocaci, intermediarul statului paralel, care a refuzat să răspundă întrebărilor puse de jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru, precum și avocatul caracatiței Romprest, Doru Trăilă, care a avut o atitudine asemănătoare.

UPDATE 12:30 – Florian Coldea a ieșit de la audieri.

„A fost un termen pe cameră preliminară. În cadrul acestui termen, au fost făcute de către avocați niște solicitări pe care judecătoarea le-a acceptat”, a spus Coldea, la ieșirea de la audieri.

Întrebat de jurnalista Alessia Păcuraru dacă se teme de faptul că Dumitru Dumbravă a vorbit cu ea și că urma să-i acorde un interviu, Coldea a declarat: „Nu-mi e frică de nimeni.”

Generalul Florin Coldea, fost număr doi în SRI, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, alături de fostul șef al Direcției Juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă (decedat la finele lunii septembrie).

„Ne aflăm azi în camera preliminară, pentru verificarea unor surse asigurătorii. Este o procedură oarecum standard. Am dat curs acestei citații, o să vă spun câteva cuvinte când ies”, a afirmat Coldea.

Coldea este reprezentat de 3 avocați (foto: Alessia Păcuraru)

UPDATE 11:00 – La Curtea de Apeal a ajuns Dan Tocaci, cel care intermedia întâlnirile generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă cu cei care încercau să scape de dosare. Acesta a refuzat să răspundă la întrebări.

Ulterior a ajuns și avocatul Doru Trăilă, un alt reprezentant al caracatiței de la Romprest. El și Tocaci sunt acuzați de șantaj, trafic de influență, spălare de bani și constituirea de grup infracțional organizat.

De patru ori a fost prelungită măsura preventivă de control judiciar, iar aceasta a fost ridicată înainte de votul alegerilor prezidențiale.