Fosta consilieră a lui Traian Băsescu susține că este în derulare o operațiune prin care se vrea compromiterea clasei politice, pentru apariția în scenă a unui salvator… sau salvatoare. Așa s-a întâmplat în 2012, scena se repetă acum, explică ea.

„Anul acesta, ma rog, deja s-a lansat ca s-a imbracat in ie si a inceput sa bantuie prin bisericile tarii. Stim cu totii despre cine este vorba, este Laura Codruta Kovesi care va veni sa ne salveze pentru ca, vezi, doamne, avem lideri politici compromisi. Nu vedeti ca se contureaza imaginea ca sunt incapabili sa si gestioneze tara”, a afirmat RALUCA BOBOC, fost consilier al lui Traian Băsescu.

Sforarul ar fi nimeni altul decât generalul jucător Florian Coldea, pensionat din funcția de adjunct al SRI. Coldea, al cărui nume i s-a alăturat, de multe ori, jocurilor politice subterane, ar vrea-o pe fosta șefă DNA președinte al României, mai susține omul lui Băsescu. Trotineștii, adică membri ai USR, spune Boboc, dar și câțiva liberali ar intra în schema lui Coldea.

„Lucrurile astea se fac cu multa abilitate, asa cum lucreaza zilele astea dl Coldea, prin compromiterea celorlalti, prin santaje, prin dosare”, a mai spus fostul consilier prezidențial.

Coldea tace de fiecare dată când îl contactăm pentru un punct de vedere. Deși a văzut mesajul jurnaliștilor Realitatea PLUS, generalul nu a răspuns. Laura Codruța Kovesi, care conduce acum Parchetul European, a negat cu fiecare ocazie intrarea în politica românească, mai ales la cel mai înalt nivel.

„Raspunsul meu este nu, no, nein, niet”, a spus Kovesi, intrebata fiind la un moment dat daca va candida la prezidentialele din 2024.

Mai mulți analiști au mizat, însă, pe participarea Laurei Codruța Kovesi la prezidențialele din 2024. Mai ales pentru că în ultima vreme are apariții publice caracteristice unui candidat: la biserică, între studenții cu care se pozează, dar și flancată de bodyguarzi, pe modelul președinților americani.

Și Liviu Dragnea a venit cu dezvăluiri halucinante despre ce se coace în aceste momente în laboratoarele puterii. „PSD și AUR vor forma o majoritate parlamentară prin care vor conduce justiția și economia din România”. Tot Florian Coldea este pionul principal, în viziunea lui Dragnea, pentru că el ar urmări să revină la conducerea Serviciului Român de Informații.

„Noi il avem aici pe Florian Coldea. Coldea are nevoie de o majoritate parlamentara. PSD AUR si la nevoie USR. Toate aceste partide ling clanta la Ambasada Americii. Ăștiea de aici, prin Coldea, ăștia de aici prin Ciolacu si Grindeanu. Incearca acum cu Mircea Geoana Si prim ministru cu Calin Georgescu pentru el si pentru SUA si Germania”, a afirmat Liviu Dragnea in editia din 28 mai a emisiunii „Culisele puterii” de la Realitatea PLUS.

„Coldea e un om care uraste UDMR-ul”, a mai spus Dragnea.