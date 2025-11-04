Poliția și Protecția Copilului au fost alertate și verifică acum cazul. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Minoră batjocorită la coborârea din microbuzul școlar

„Făăă, tu daca mai vorbești de mine!!! Ce i-ai zis lu Cătălina?”

Așa începe calvarul prin care a trecut Valentina, imediat cum s-a dat jos din microbuzul școlar. În miezul zilei, agresoarea o apucă de păr și o smucește fără milă. Motivul? Femeia crede că fata ar fi răspândit zvonuri false și o ia la rost.

„Ia, zi ce comentezi… de unde știi tu că aia a fost la casa de copii, cine ți-a zis, fa, că aia a fost la casa de copii?”

În doar câteva clipe tonul escaladează, iar jignirile se înmulțesc.

„Cine te crezi tu, făăă? Ia mâna de la față, îți e frică că îți mai dau una peste ochi? Ia zi!”

În timp ce este apostrofată, fetița încearcă să-și facă auzită vocea. Răspunsul micuței rămâne însă prins între cuvinte grele și smucituri violente.

„- Eu am zis altceva…

– Cee??

Păi, tu ai zis că știi de la mine!

– Nu…

– Ia arată mesajul vocal.”

Totul se petrece în mijlocul drumului, sub ochii oamenilor care filmează și privesc fără să intervină. Scena ar fi putut trece neobservată, dacă filmarea nu ar fi ajuns virală.

„În urma apariției în spațiul public a unui clip video în care este surprinsă agresarea unei tinere în comuna Independența, județul Călărași, facem precizarea că polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Grădiștea s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, urmând ca, în funcție de rezultatul cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.”, a declarat Bianca Mihaela Ghiveci, purtător de cuvânt IPJ Călărași.

Rămâne de văzut ce vor constata și specialiștii de la Protecția Copilului după ce vor evalua starea fetei și vor investiga cazul.

Sursa: realitatea.net