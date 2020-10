Unirea Slobozia și Dunărea Călărași au remizat, scor 2-2, în etapa a 9-a a Ligii a 2-a.

Dunărea Călărași a deschis scorul în minutul 2 prin Bogdan Șandru, Unirea egalează din penalty în minutul 10. În minutul 38, Dunărea înscrie prin V. Alexandru însă golul este anulat pe motiv de ofsaid. George Tudoran marchează pentru Dunărea în minutul 47. Rezultatul final a fost stabilit de Cristi Ene care transformă în gol, un șut puternic sub transversală din 10 metri.

„A fost un meci cu un istoric care după părerea mea nu a dezavantajat nici una din echipe. Am trecut prin atâtea în fotbal, am învățat că uneori e bine sa te mulțumești și cu un egal, sunt foarte mulțumit de faptul că echipa noastă a arătat caracter atunci când am fost conduși, reușind să revenim în două rânduri. Am avut permanent încredere în jucătorii mei. Sunt mulțumit de echipa.Chiar dacă jocul nostru nu a mai fost unul foarte bun ca la FK Csikszsereda, am reușit să nu pierdem îl fața unei echipe cu pretenții la promovare în Liga 1”, a declarat Ilie Lemnaru, președintele clubului Unirea Slobozia.

Unirea Slobozia: Poiana – Ghiță Lazăr Ibrian Toma – Suciu Danciu Chebac – Raduca Moldovan Truca

Au mai jucat : Adascalitei, Gherasim, Ene, Unguru, Mih. Lemnaru

În etapa următoare, Unirea Slobozia va juca cu ACS Șirineașa, miercuri, 28 octombrie, în deplasare.

În clasamentul Ligii a 2-a, Unirea Slobozia se află pe locul 6 cu 14 puncte.

Sursa: Realitatea de Ialomita