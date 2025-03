Donald Trump a vorbit 100 de minute în Congresul SUA, stabilind un record. Nu a făcut anunţuri-şoc, preferând să se laude cu realizările de până acum şi vehiculând temele cunoscute, preponderent interne. Politicii externe i-a dedicat ultimele minute ale discursului: a anunţat că i-a scris Zelenski, părând mulţumit de ceea ce i-a transmis, a invitat Groenlanda să facă parte din SUA, a anunţat arestarea şi aducerea în ţară a unui terorist care a ucis americani, a vorbit despre aducerea acasă a ostaticilor din Gaza.

Trump anunţă că a primit o nouă scrisoare de la preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Mai devreme astăzi, am primit o scrisoare importantă de la preşedintele Zelenski al Ucrainei”, a spus Trump, care citează din scrisoare: „Scrisoarea spune: „Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea durabilă mai aproape. Nimeni nu doreşte pacea mai mult decât ucrainenii. El spune: „Eu şi echipa mea suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a preşedintelui Trump pentru a obţine o pace durabilă. Apreciem cu adevărat cât de mult a făcut America pentru a ajuta Ucraina să-şi menţină suveranitatea şi independenţa. În ceea ce priveşte acordul privind mineralele şi securitatea, Ucraina este pregătită să îl semneze în orice moment convenabil pentru dvs”.

Textul corespunde în mare cu ceea ce Volodimir Zelenski postase cu câteva ore mai devreme pe reţeaua X, un gest de reconciliere după episodul aprins de vinerea trecută din Biroul Oval.

„Apreciez că a trimis această scrisoare, tocmai am primit-o cu puţin timp în urmă. În acelaşi timp, am avut discuţii serioase cu Rusia şi am primit semnale puternice că este pregătită pentru pace. Nu ar fi frumos?”, a completat Trump.

