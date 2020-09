Intimidări prin intermediul unor adrese asumate de ministere, declarații publice ale lui Victor Ponta despre sechestrul pus în dosarul Lukoil, dar și întâlniri obscure ordonate de capii parchetelor. Sunt doar câteva din noile dezvăluiri ale procurorului Mircea Negulescu în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Vedeți în materialul următor cum s-a ajuns la cel mai mare prejudiciu înregistrat vreodată în România dar și despre presiunile făcute la vedere de cei care se aflau în fruntea statului. VEZI LIVE AICI

Leca: Ați instrumentat dosarul Lukoil. În 2014 apăreau informații cum că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a pus sechestru pe conturile și bunurile Petrotel Ploiești. A ieșit atunci un întreg scandal, în primul rând cu ieșirile publice ale premierului pe atunci Victor Ponta, care încerca să spună că nu are de gând să intervină în Ancheta procurorului, dar toată lumea să se gândească la soarta celor 3,500 de angajați, un subiect foarte delicat și să mediteze toată lumea la consecințele acelui dosar care ar putea lăsa pe drumuri aproape 4000 de oameni. Cum au stat lucrurile?

Negulescu: Deci, în anul 2014, în urma unor investigații pe care le-am făcut împreună cu colegii mei polițiști, la un moment dat, în luna octombrie cred, am decis să intrăm în percheziție la combinatul Petrotel Lukoil, în Ploiești, și în urma perchezițiilor efectuate, la câteva zile sau chiar a doua zi, am decis să punem sechestru asigurator pe toate bunurile mobile și imobile aparținând societății Petrotel Lukoil inclusiv pe rezerva strategică și subliniez acest aspect pentru că ulterior o să vă explic ce s-a întâmplat referitor la această rezervă strategica pe care am pus sechestru.

După ce am instituit sechestrul asigurator, în spațiul public a ieșit dl Ponta care, de o manieră personală, am impresia că atunci era premierul României, da.. din punctul meu de vedere a fost o ingerință a Executivului în treburile puterii judecătoresti potrivit principiului separației puterilor în stat, în sensul că, printre rânduri, dacă nu chiar foarte clar, încerca să inducă opiniei publice ideea că instituirea sechestrului asigurator este de natură să lase fără loc de muncă 3,500 de persoane și mai mult decât atât, la un moment dat, s-a exprimat în mod public că oricum Petrotel Lukoil nu are cum să plece cu țevile din Prahova. Să plece cu conductele din Prahova.

Mie chestia asta mi s-a părut o chestie destul de urâtă, eu eram un procuror de provincie chiar dacă eram la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, domnia sa era ditamai prim-ministrul și am perceput-o ca o presiune pe care primul ministru al României o face asupra unui procuror care nu incerca altceva decât să-și facă treaba si, la un moment dat, am stat să mă gândesc dacă dânsul este primul ministru al României sau este primul ministru al Rusiei, pentru ca mi se parea spectaculoasa maniera prin care dansul incerca ingerintele pe care le facea prin interviurile pe care le-a dat in…

Leca: S-a scris si s-a comentat foarte mult in acea vreme tocmai ca iesirile publice ale premierului ar fi fatis pro compania ruseasca Lukoil si, sensibilizand cumva opinia publica prin santajul emotional si apelul la pierderea slujbelor pentru 3,500 de oameni, s-ar incerca cumva influentarea anchetei si mersul anchetei… s-a discutat si in CSM pe acest subiect pana acolo a ajuns chiar si la presedinte…

Negulescu: Da, o sa intelegeti de ce am resimtit o ca pe o presiune pentru ca faptul ca la un moment dat am fost chemat in birou la dl procuror general Liviu Tudose, care mi-a spus ca urmeaza sa avem o intalnire .. era procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.. mi-a adus la cunostinta ca urmeaza sa avem o intalnire sau sa am o intalnire ca eu, trebuia sa am aceasta intalnire cu anume un domn Nekrasov, era al doilea om in compania Lukoil Moscova, dupa dl Alec Perov care, am inteles tot de la dl Tudose, nu avea dreptul sa intre in spatiul european, avea interdictie sa intre in spatiul European.

Leca: S-a intalnit si cu vicepremierul de la acea vreme – Dragnea si cu ministrul Energiei, incercand actiuni de lobby exact in acel sens al deblocarii conturilor…

Negulescu: Da, am aflat ulterior de intalnirile respective, ca nu era problema mea cu cine se intalneste dl Nekrasov. Nu prea am fost de acord cu propunerea domnului Tudose, pentru ca oricum dl Nekrasov nu avea nicio calitate in dosar si, in condițiile in care noi faceam ancheta pe Lukoil Romania, nu aveam niciun fel de legatura cu Lukoil Moscova si chiar nu am inteles. Dansul a insistat si acum, analizand situatia, imi dau seama aceasta intalnire i-a fost propusa domnului Tudose de dl Ponta cu care se cunostea foarte bine, fapt care a rezultat si din declarația pe care dl Tudose a dat-o in fata judecatorului de drepturi si libertati la momentul arestarii sale, cand spunea ca s-a dus la dl Ponta si ca dl Ponta i-a oferit lui mita o functie de conducere la Oficiul National pentru Spalarea Banilor. Nu mai stiu.

Bun. Pana la urma am acceptat sa am aceasta intalnire. întalnirea a avut loc in ..

Leca: Sa intelegem… Practic, dl Tudose, seful dvs de la acea vreme, v-a convocat la o intalnire unde trebuia sa vina si nr. 2 din Lukoil?

Negulescu: Da, m-a chemat la dansul in birou. Eu eram procuror. Nu, nu, nu intalnirea nu a avut loc la dl Tudose in birou, a avut loc la… era liber biroul procurorului general adjunct si intalnirea cu dl Nekrasov am avut o in acel birou al procurorului general adjunct de la acea vreme. Ideea este ca in raport de iesirile publice ale domnului Ponta de la acea vreme am resimtit un sentiment de teama si atunci am vorbit cu dl Sabin Iancu, caruia i-am solicitat sa monitorizeze aceasta intalnire. Seful SRI Prahova.

Leca: Sabin Iancu, seful SRI Prahova…

Negulescu: Da, sa monitorizeze aceasta intalnire in sensul ca aceasta intalnire sa fie inregistrata audio ca sa nu existe niciun dubiu referitor la maniera si modul in care eu inteleg sa ma comp in relația cu o persoana, respectiv cu dl Nekrasov cu care, din punctul meu de vedere, eu nu prea aveam ce sa discut pentru ca nu avea niciun fel de calitate in dosarul respectiv.

Leca: Dar v-a spus dl Tudose care era scopul acelei vizite? Ca imi imaginez..

Negulescu: Ca vrea sa vina sa vorbeasca in legatura cu societatea Petrotel Lukoil… ca este al doilea om in Lukoil Moscova si ca ar fi bine sa ne vedem cu dansul in legatura cu sechestrul cu ma rog… asa o chestie de nici nu stiu daca sa-i spun comica sau nu, am stabilit ca intalnirea sa aiba loc la ora 12. Dl Nekrasov s-a prezentat in jurul orei 11.30 … Am fost anuntat. Bine, inainte sa se prezinte, am inteles ca pe la poarta trimisese o copie dupa pasaport ca sa poata sa fie primit fara sa intre pe controlul care se efectueaza in orice insitutie cand intri la Parchet sau oriunde te supui unui control jandarmului care sta la poarta si asigură paza. Voia sa intre ca la Lukoil… da, ca la Lukoil asa. Eu i-am explicat… chiar l-am sunat in momentul ala pe jandarm si i-am spus ca dl Nekrasov intra in Parchet ca orice cetatean al acestei tari chiar daca nu are cetatenie romana, se supune controlului respectiv dupa care urca la noi in birou.

Dupa care a venit la noi in birou, la biroului procurorului general adjunct, unde am avut intalnirea si discutia cred ca s-a purtat in jur de 3-4 ore referitor la sechestru asigurator. Ceea ce m-a surprins foarte tare este ca dl Nekrasov, intr-un mod voalat asa, incerca sa faca anumite presiuni asupra mea spunand la un moment dat ca vor inchide Lukoil si vor disponibiliza cei 3.500 de angajati.

Leca: A, deci preluase si el apelul emotional al lui Victor Ponta…

Negulescu: Nu, preluase mesajul, nu apelul emotional. Apelul emotional era pentru mine. Mesajul preluase … dl Nekrasov preluase mesajul domnlui Ponta si mi-l transmitea de maniera ca … eu i-am explicat foarte clar ca, din punctul meu de vedere, este o chestie de management si dansul poate sa faca ceea ce doreste cu societatea respectiva, ca nu pot eu sa intervin in managementul societatii sa spun daca sa o inchida sau daca sa o deschida… daca sa disponibilizeze sau sa nu disponibilizeze personalul.

Leca: Și v-a si amenintat? Ma rog. Sau cumva direct, indirect care vor fi consecintele daca nu ii ridicati sechestrul?

Negulescu: Pai va dati seama ca imi puneam problema in cazul in care intra-devar ar fi inchis. Lucru care s-a si intamplat. Vreo trei zile, societatea Petrotel Lukoil si-a inchis activitatea nu stiu… oamenii nu au fost disponibilizati, dar nu au lucrat in perioada respectiva tocmai ca o forma de presiune asupra procurorului tocmai ca procurorul sa fie determinat sa ridice sechestrul asigurator de pe toate bunurile mobile si imobile pe care l-am instituit la momentul respectiv. Da, discutia a fost o discutie destul de ciudata. Si v-am spus ca pentru protectia mea am simtit nevoia sa fie inregistrata, iar acea inregistrare si transcriptul ei sunt convins ca se afla la sediul SRI Prahova si chiar mi-as dori foarte tare daca cineva este interest in tara asta, si ma gandesc la CSAT, sa preia acel transcript si sa il analizeze.

Leca: Atunci, in presa vremii a aparut informatia v-am spus, in urma intalnirii, Nekrasov se lauda… declara in spațiul public ca a ajuns la un compromis in urma discutiei cu procurorii.

Negulescu: Compromisul a fost din punct lui de vedere. Noi ca sa nu impietam activitatea societății comerciale.. stiu ca am ridicat de pe anumite bunuri si am pus pe alte bunuri. Mai mult decat atat am determinat compania sa vireze in contul de prejudiciu o suma de 200 de mii de euro lunar ceea ce era o suma infima din punctul meu de vedere la bugetul si la ceea ce reprezenta Petrotel Lukoil ca si companie, dar am facut tot acest lucru tocmai pentru a-i dovedi dlui Nekrasov ca procurorii romani nu negociaza in genunchi de-asta am pus… va dati seama, 200 de mii de euro nu inseamna absolut nimic pentru Petrotel Lukoil, e o suma cum ar fi: va luati dvs un pachet de tigari.

Leca: Deci nr. doi din Lukoil venise de pe pozitie de forta cu acelasi mesaj, apel emotional si de santaj ca daca nu rezolvati, nu ridicati sechestrul nu ne scapati de ancheta si de masuri, inchidem cu totul si mutam… stiu ca s-a si comentat foarte mult ca isi muta activitatea in Bulgaria.

Negulescu: Ceea ce dl Ponta nu stia la acea vreme sau, ma rog, as vrea sa cred ca nu stia este ca in activitatea… pana sa intram in perchezitie, am avut tot felul de activitati specifice pentru culegerea de date si informatii si, la un moment dat, a rezultat clar ideea ca Petrotel Lukoil Romania urma sa fie inchisa, deci noi am intrat in noiembrie si urma ca in martie-aprilie activitatea sa inceteze si toata activitatea sa se mute in Bulgaria unde a fost construita o rafinarie mult mai performanta decat rafinaria Petrotel Lukoil in Prahova.

Leca: Pai se cam stia informatiile astea din moment ce si Nekrasov si Victor Ponta cumva marjau pe aceasta posibilitate ca sa-si inchida activitatea si .. ce era in Bulgaria de fugeau imediat acolo?

Negulescu: Din punctul meu de vedere este evident faptul ca fiind mai performanta rafinaria din Bulgaria automat intr-o oarecare masura s-ar fi justificat inchiderea rafinariei Petrotel Lukoil din Romania.

Mai mult decat atat, o problema care mie mi s-a parut la fel ca o forma de presiune pe care premierul de atunci a facut o direct asupra mea v-am spus ca la un moment dat sechestrul asigurator a purtat si asupra rezervei strategice. Rezerva strategica, ca sa intelegi un pic si vreau sa explic si telespectatorilor sa inteleaga, rezerva strategica este stabilita prin lege si este orice societate comerciala care este producatoare eu stiu de benzina, de motorina… de alte produse au obligatia ca la un moment dat sa aiba o rezerva strategica, de ce? In caz de razboi, calamitati, dezastre naturale statul roman sa poata sa rechizitioneze anumite produse care sunt vitale pentru iesirea din situația respectiva.

Rezerva strategica nu este… nu stiu cat avea obligatia Petrotel Lukoil, eu cred va vreo 60 mii de tone de motorina nu stiu oricum niste cantitati destul de mari din punctul meu de vedere… aveau obligatia sa aiba rezerva strategica.. benzina, motorina, titei, pacura.. da.. acea rezerva nu este ceva care este pastrat intr-un depozit… este din fondul de rulaj. Adica, presupunand ca Petrotel Lukoil are o rezervă strategica de 60 de mii de tone de motorina… in 24 de ore el poate sa vanda toata motorina asta, dar la 24 de ore el trebuie sa aibă pe stoc 60 de mii de l de motorina. In sensul ca tot timpul trebuie sa ai pe stoc acea rezerva strategica, dar fiind din fondul de rulaj, tu poti in 24 de ore sa o folosesti. Sa folosesti o parte din ea, dar la 24 de ore daca vine cineva sau isi doreste cineva sau statul roman isi doreste sa foloseasca pe situatiile pe care vi le-am spus: razboi, calamitati, dezastre naturale sau altceva, statul român are posibilitatea sa rechizitioneze si el trebuie sa gaseasca in stocurile rafinariei respective rezerva strategica.

În condițiile in care nu exista niciun fel de pericol, in sensul ca eu as fi putut sa periclitez rezerva strategica si securitatea nationala, am primit o adresa de la cred ca Ministerul Economiei in care mi se reprosa ca este ilegal sechestrul instituit pe rezerva strategica al Petrotel Lukoil. Aceasta adresa se gaseste cu siguranta la momentul acesta la urma dosarului Petrotel Lukoil. Am si discutat atunci cu colegii mei politisti…

Leca: Dar ce invocau ca nu am inteles?

Negulescu: Da, ca nu este legal, ca este ilegal din punctul lor de vedere sa pun eu sechestru asigurator pe rezerva strategica. Va dati seama ca daca Doamne fereste s-ar fi intamplat ceva cu Romania? Ridicam sechestrul asigurator in 3 min, adica nu era niciun fel de problema, dar asta eu am perceput-o ca o intimidare pe care un reprezentant al Guvernului României o facea impotriva unui procuror de provincie de la un parchet de curte de apel.

Leca: Da, atunci in presa vremii s-a comentat mult si CSM a avut o reactie luand sa analizeze exact aceste declarații ale lui Ponta in calitatea lui de premier, in sensul intimidarii actiunii procurorilor la vremea respectivă… dvs erati cel care conduceati ancheta si au fost discutate in CSM exact din aceasta perspectiva a influentarii mersului in justitie.

Negulescu: Nu stiu ce justitie avea in momentul acela CSM, dar eu am simtit in mod evident presiunea. Va dati seama ca de la nivel de prim-ministru al României sa iesi cu o astfel de declarație punand presiune pe un procuror că 3500 de oameni ar putea fi disponibilizati, ca conductele respective nu pot fi luate de acolo si alte lucruri de maniera asta, este evident ca se creeaza o presiune pe un procuror care nu vrea altceva decat sa-si faca treaba, iar sechestrul asigurator este o prevăzut in codul de procedura penala care poate fi utlizata pentru recuperarea unui eventual prejudiciu. Nu era absolut nimic nelegal in situatia respective.

Leca: As vrea sa revenim putin si la Bulgaria ca inteleg ca Lukoil are o rafinarie in Bulgaria la Burgas. Faptul ca santajau in Romania ca isi muta activitatea…

Negulescu: Nu, ei chiar voiau sa si o mute, dar acest sechestru asigurator pe care eu l-am pus asupra bunurilor respective i-au pus efectiv in imposibilitatea de a-si mai duce planul la capat adica sa inchida Petrotel Lukoil sa-l taie, sa-l dea la fier vechi si sa-si mute activitatea in Bulgaria. Deci prin demersurile judiciare pe care le-am facut eu, ca procuror, efectiv i-am determinat pe cei de la petrotel Lukoil sa nu mai plece din Romania. Lucru care s-ar fi intamplat daca nu as fi pus sechestru asigurator.

Leca: Am inteles. Mirarea mea ar fi … ok inteleg la o companie ruseasca… inteleg si filiera direct legaturile mai adanci si mai strase cu Bulgaria, dar nu inteleg cum intamplator sau nu tot din Bulgaria vin bani si se cumpara trusturi de presa in Romania.

Negulescu: Sunt organe abilitate ale statului care pot investiga aceste lucruri. Este foarte simplu daca mergi si urmaresti conturile bancare si operatiunile comerciale care se fac.

Leca: E un grup elvetian … e Bulgaria noua Olanda pentru …cum ajung din Bulgaria ajung sa fie din Bulgaria cumparate în Romania?

Negulescu: Da, pai de exemplu Petrotel Lukoil are hbb Olanda… de exemplu, firma mare e hbb Olanda… nu in Moscova. E posibil sa fie tot asa un mod d-asta de abordare… maniera care ar trebui cercetata de organele de specialitate.

Leca: Aveti altfel de informatii … hab financiar unde se amesteca banii?

Negulescu: În momentul acesta mi-e greu sa imi expun o opinie pentru ca nu am acces la informatii, eu v-am spus doar ce stiu si cred ca ar fi interesant ca organele judiciare ale statului roman sa cerceteze un pic si sa faca un pic de lumina in situația asta care mie mi se pare oarecum speciala.

Negulescu: Din punctul meu de vedere, cred ca la momentul ala dl Ponta, desi avea calitatea de prim ministru a facut si un gest electoral sa capteze interesul persoanelor… va dati seama, 3500 de angajati ori inca 3… ar fi fost foarte mult lumea afectata si cred ca gestul asta a fost facut si pentru a capta interesul electoratului referitor la acea situatie. Problema este ca, din punctul meu de vedere, Executivul nu are ce sa imixtioneze in activitatea procurorului, iar mie mi s-a parut foarte clar ca la momentul respectiv dl Ponta reprezenta interesele altui stat si nu ale statului roman.

Negulescu: Și as mai vrea sa … mi-am adus aminte acum si as vrea sa … tot de Petrotel Lukoil… ar trebui instituțiile abilitate ale statului sa verifice modalitatea in care s-a realizat privatizarea Petrotel… cum era numita inainte rafinariei Petrotel este ceva… nu stiu daca contractul respectiv este secretizat, dar cred ca ar trebui sa fie desecretizat daca e… ar trebui adus la cunostinta opiniei publice ca sa vedeti cum statul român de la acea vreme a privatizat o rafinarie care era o rafinarie importanta in economia nationala intr-o maniera care..

Leca: Ce suspiciuni aveti?

Negulescu: Deci, suspiciunea mea din datele pe care le am este ca inainte cu putin timp de momentul privatizarii Petrotel… obtinuse un important imprumut de la o banca din Romania. In momentul privatizarii, va dati seama ca Lukoil a preluat si activul si pasivul, adica a preluat si imprumutul si ceea ce este cel mai interesant, dar n-as vrea sa gresesc, dar pentru rafinaria Petrotel prima rata pe care Lukoil ar trebui sa o plateasca statului roman ar fi in anul 2022. Nu credeti ca si noi ne-am putea privatiza de maniera asta?

Leca: Oriciune, va dati seama.

Negulescu: E… n-am avut norocul.

Leca: Dar despre faptul ca tot Victor Ponta s-a aflat in centrul actiunii de stergere a datoriilor Rompetrol… datorii care ajungeau la 600 de mil. de dolari la acea vreme.

Negulescu: Da, nu am date. Nu mi se pare o chestie normala intr-un stat roman in condițiile in care noi ne chinuim sa…. In schimb chiar mi as dori foarte tare ca contractul de privatizare sa fie facut public si analizat de organele de specialitate.