Este scandal uriaș în partidul AUR. Deputatul Dumitru Focșa recunoaște că și-a bătut nevasta, după ce a fost prins că are o amantă, o colegă de partid, din filiala Constanta. Focșa spune, într-o postare pe Facebook, că regretă faptele.

Pe rețelele de socializare, deputatul Dumitru Focșa a recunoscut că și-ar fi lovit soția. Acesta spune însă că de vină pentru reacția sa ar fi tocmai gelozia femeii, care l-ar fiacuzat că are o relație cu o altă femeie, cu mult mai tânără decât el, o altă membră a partidului AUR.

„Aceste reproșuri repetate și la care se tot revenea, chiar dacă împreună conveneam de fiecare dată, să nu se mai repete,(la fiecare revenire a soției acasă), m-a făcut să fac un gest regretabil: am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot, căci, cu „gândirea din capul ei mă face și pe mine cu capul!”….și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea, am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Atât a fost tot! Nu știu nici acum, și regret că nu m-am stăpânit, cum de am putut face asta, dar eram complet devastat de atâtea reproșuri însoțite de plecări repetate, ciclic cam de 2-3 ori pe lună se tot repeta asta de doi ani. (…)

Totul s-a petrecut în mai puțin de un minut. Văzând că fetița a început să țipe, am încercat să împac copilul, iar soția a reușit să fugă în curtea vecinului, membru PSD, și să-i alarmeze. Un vecin cu care suntem in relații excelente”, scria Foșca, în postarea făcută vineri pe contul său de socializare.

Postarea în care parlamentarul își explica comportamentul a fost ștearsă de pe Facebook la doar o zi distanță, respectiv în dimineața zilei de astăzi.

Pe rețelele de socializare, susținătorii deputatului au mers până la capăt și au trimis doar mesaje de încurajare, ba chiar i-au transmis că nu are de ce să își ceară scuze pentru întreaga întâmplare.

Constanța Focșa a declarat cu o zi în urmă că, deși a depus plângere la poliție, nu își dorește și emiterea unui ordin de protecție pe numele bărbatului. De asemenea, aceasta spune că au mai avut loc în trecut astfel de incidente și că deputatul consuma alcool destul de des, însă că niciodată nu s-a ajuns atât de departe.

Femeia spune că deja a părăsit domiciliul conjugal și că se va muta în casa mamei sale din Brăila. În plus de asta, aceasta susține că deja a demarat procedurile pentru divorț.

Între timp, autoritățile din Constanța au deschis și un dosar penal pentru violență în familie.

Partidul AUR, condus de George Simion, nu a luat momentan nicio decizie în ceea ce îl privește pe deputat.

