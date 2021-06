Liderul USR Dan Barna, a declarat marți, după respingerea moțiuni de cenzură că ”nimeni nu mai vrea să facă parte din istoria pe care o construiește PSD”.

”Spre deosebire de semnatarii exercițiului de demagogie ipocrită de azi, noi încercăm să facem țara asta mai bună. Am promis că vom construi infrastructură, construim infrastructură. Am promis că vom face spitale, am început să face spitale și le veți vedea la finalul acestei guvernări. Am promis o justiție curată, avem o justiție curată și vom consfinți asta în lege până la finalul anului. Am promis că vom fi cinstiți cu bugetul și posibilitățile țării și asta facem.