Noi dezvăluiri despre mafia din Transporturi, joi seara, la Realitatea PLUS. Anca Alexandrescu a făcut, în emisiunea Culisele Statului Paralel, schema combinațiilor și traseul banilor publici de la Transporturi, sub conducerea ministrului Sorin Grindeanu.

„Când am întrebat un prieten de ce costă 2 miliarde mi-a spus că asta înseamnă că acoperă și șpaga și profitul. (…) Schema pe care eu am făcut-o arată că a fost împărțit în 4 loturi. Lotul 1 are valoarea de 1.611 mld lei, lotul 2 costă 1,532 miliarde de lei fără TVA. Lotul 3 are valoarea de 2,117 miliarde fără TVA, iar 4, unde este și domnul Pier Luca Canino, trimis în judecată, este 2,416 miliarde lei.

Pe 30 octombrie, FCC a depus o contestație, iar pe 1 noiembrie firma ASTALDI face acuzații extrem de grave și vorbește inclusiv despre prima șpagă, pe care a recunoscut-o dl Canino. Acești domni au contestat și spun: firmele nu puteau fi acceptate pentru că încalcă niște reguli de bază: au dat șpăgi și au trucat licitații. Sunt asociați cu o firmă din Rusia și sunt în pericolul în care încalcă sancțiunile împotriva Rusiei. Firma AKTOR a fost sancționată de Banca Mondială în 2020 pentru practici frauduloase.

Tot domnii de la Astaldi spun că FCC, în Spania, a fost amendată cu 71 milioane de euro pentru mânuieli de licitații. Sunt sancționați și de banca mondială pentru practici frauduloase. Anul acesta au primit amendă 40 de milioane de euro pentru aranjamente și se ia decizia de a nu mai face contracte în Spania.

Dacă CFR nu verifică aceste lucruri, riscăm să pierdem banii”, a spus Anca Alexandrescu.

Liviu Mihaiu: „CNAIR este o mafie de care nu trece nimeni de 30 de ani. Ne asfaltează atât de prost să fie nevoie de altă asfaltare în doi ani. E una dintre sursele de șpagă”.

Mihai Belu: „Impresia este că sunt niște mafioți care se bat pe banii noștri. Toate lucrările asetea se fac cu firme din România, au subcontractori”.

Anca Alexandrescu: „O parte au aceiași subcontractori. (…)

Am primit o informație și vreau să o spun: înțeleg că dl Canino a fost extras din Welbuil. (…)

Sorin Grindeanu trebuie să facă curățenie. Toate acestea sunt făcute în mandatul său. Nu poate să spună că nu știe. Dl Grindeanu, vreți să-mi aduc aminte cine era consilierul dvs pe energie și unde lucrează acum? aud că pe la SRI. O să-mi aduc aminte într-o zi”.