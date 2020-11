Anca Alexandrescu (A.A:): Și cel care tocmai si-a pus primarul la Constanța acuma…

C.R:: Ați văzut, ați văzut… Că ițele duc și la liberali. Dl primar acesta, fost amiral sau ce , care a câștigat este omul lui de casă.

A.A.: Știi ca organizatia PNL Constanța nu l-a vrut pe dl respectiv candidat.

C.R.: Știu, știu…Dar dl Comanescu si-a realizat visul de a conduce judetul, orasul Constanța, municipiul Constanța, ăsta era un vis mai mare de-al lui, – o sa va povestesc ce intalnire i-am organizat lui… O să vă devoalez un trafic de influență facut in favoarea lui Gabriel Comănescu de mine, ca Victor Ponta să-l primească pe președintele Lukoil din Rusia, la Guvern, da.

Pai credeti ca eu plecam degeaba? Avea un interes cu mine, de ce credeti ca avea Gabi Comanescu un interes asa peste tot ca ii placea cu mine? Nu.

Apropo, lucrurile se leaga, Ghita, taxe, evaziune fiscala, Ploiesti..

A.A.: A fost un moment, apropo de LukOil cand Victor Ponta a iesit public si a aparat atunci, va aduceti aminte, s a pus sechestru pe bunurile LukOil. Iar Victor Ponta a avut o interventie publica atunci in favoarea LukOil spunand ca doreste sa salveze locurile de munca ale angajatilor de la LukOil.

C.R.: În spate era alta combinatie pe care eu o pregatisem, si o pusesem…adica am aranjat acea intalnire…ce sa mai discutam…nu e nici o problemă…nici Bănicioiu nu e strain pt ca Bănicioiu era mereu in siajul meu, era mult mai….eu aveam o relatie cu Victor Ponta, dar Bănicioiu o are asa…sunt ca fratii. Si atunci il bagam de multe ori pe Bănicioiu cu mine pt ca stia ca daca intra cu mn intr o combinatie are de castigat bani, nu intra degeaba.

A.A:: Adica pentru toate lucrurile astea pe care le faceati voi, luati ca si recompense niste sume de bani, da?

C.R.: Normal, normal, si o sa spun, o sa arat cu cat am fost platit de Gabi Comanescu intr un cont d al unei firme offshore si de unde am dat bani si lui Bănicioiu.

A.A.: Ai dovada ca firma a fost?

C.R.: Păi am dovada ca firma a fost a mea, offshore-ul era al meu, lucru care poate fi verificabil, normal, nu apare ca actionar la vedere. Aveam o persoana interpusa, nu eram eu, era o persoana interpusa.

Mircea Negulescu: Sa va povestesc ceva! La un moment dat dl Florea spunea despre vizita d-lui procuror Marius Iacob la SRI Prahova. Eu spun ca nu a fost dl Marius Iacob, poate ca eu cunosc alta intalnire. Cand eu am intrat in percehzitie in Lukoil si dup ace am pus sechestru asigurator pe toate bunurile mobile si immobile si pe conturile bancare ale sc, a venit dl Tudose la mine in birou, sper sa recunoasca.

A.A.: Dl Liviu Tudose, ca sa fie clar, procurorul Liviu Tudose.

Mircea Negulescu: Da, da , da , procurorul general Liviu Tudose.

A.A:: Cel care a fost chemat de Ponta să fie promovat.

M.N.: Și mi-a spus ca conducerea Parchet General, in speta dl procuror Nitu era procuror general trimite un sef de la sectia de Urmarire Penala si Criminalistica , era sef adjunct imi scapa numele lui.

Și ca pentru protectai noastra eu n-am inteles de ce si chiar l-am intrebat de ce nu ne vedem la Parchet la sediul parchetului ?ca ne intalnim un Parchet general cu un Parceht d eCurte d eApel , nu ne intalnim niste hoti pe starada si ca nu ca vor sa se vada la SRI. Si am avut acesta intalnire la SRI in birou la dl.

A.A.: Dl Tudose va era sef ierarghic superior?

M.N.: Era procurorul general ; era seful meu.

A.A.: Si v-a cerut sa mergeti la SRI sa discutati cu reprezentantul de la Bucuresti.

M.N.: Am mers impreuna cu el si cu 2 ofiteri.

A.A.: Si ce v-a spus dl trimis d ela Buc de dl Tiberiu Nitu?

M.N.: Dl de la Bucuresti avea o statie banuiesc ca era in direct cu dl Nitu, care era pe partea cealalata si asculta ce discutam noi si mi-a solictat sa ii pun la dispozitie acte referitoare la perchezitie.

A.A.: La dosarul Lukoil.

M.N.: La percehzitii si referitor la sechestru pentru ca pe cei d eacolo ii durea foarte tare sechestru decat perchezitia in sine , sa-i pun la dispozitie acte inducandu-mi idea ca cee ace am facut eu aduc atingere securitatii nationale si am spus d-lui procuror si ma auzea si dl Nitu Tiberiu, fostul procuror general al Rom; i-am spus ca sa ia ei dosarul sa il lucreze pentru ca oricum sunt mult mai competenti au alta posibilitate sa se informeze sis a instrumenteze cauza sau sa ma lase in pace ca nu le dau nimic. Si nu le-am dat nimic.

A.A.: La vremea aceea era prim ministru V. Ponta .

M.N.: Da, cel care a iesit public. A si iesit public si a cerut procurorilor sa ridice sechestru de pe Lukoil ptr ca nu pleaca nimeni cu rafinaria din tara. Asta a fost declaratia lui. Dvs mi-ati spus inainte sa incepem emisiunea ca intre dl Nitu si dl Ponta a fost o discutie pe aceasta tema si chiar au fost colegi.

M.N.: Da, sunt si dl Florea poate sa…

Daniel Florea: Nu stiu eu cat sunt de colegi. Este vorba de dl Nitu, Ponta si Cazanciuc.

A.A:: Si relatia de prietenie a ajutat atunci Lukoil? Adica ce?

M.N.: Cum credeti dvs ca dl Nitu asa din …

A.A.: Dar ce isi dorea dl Ponta sa obtina prin intermediul dl Nitu si a pesonajului trimis de la Buc sa discute cu dvs in sediul SRI?

M.N.: Voiau sa imi induca mie o stare d etemere si eu pe fondul starii de temere sa fac altceva decat am facut.

A.A:: Daca ati fi refuzat s ava duceti la sediul SRI ce vi s-ar fi intamplat?

M.N.: Nu dadea bine asa intre colegi. (Anca: Va temeati ca vor exista consecinte?) Nu ma temeam … eu (Anca A. : ca nu respectati cerintele?) Va dati seama ca eu puteam sa ies public exact in moemntul ala?

Florea: O greseala ca nu s-a facut. Mai bine am procedat eu ca am ajuns in spatial public

Negulescu: Nu am iesit pentru ca pe mine ma intereseau mai putin jocurile politice, pe mine ma interesa sa imi fac dosarele sis a imi vad de drumul meu.