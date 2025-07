Cristian Rizea a aruncat, joi seară, în direct la Realitatea PLUS, bomba despre vicepremierul milionar. Fostul parlamentar a dezvăluit că Dragoș Anastasiu are cetățenie germană și că este, de fapt, omul nemților, la București. Mai mult, el vorbit și despre legăturile vicepremierului lui Nicușor Dan cu Berlinul, dar și cu mai multe firme mari din Germania.

”Domnul vicepremier Dragoș Anastasiu este cetățean german! Voi veni în studio și voi dovedi asta cu documente. El a emigrat în Germania la vârsta de 18 ani și dacă veți verifica, ce să spun, a fost și președintele Camerei de Comerț Româno-Germane până în 2021, verificați asta.

Mai mult decât atât, firma pe care ai spus că și-a vândut-o, parte din grupul de turism Eurolines, a vândut-o către un mare grup german, Rewe se numește, cel care deține și magazinele Penny, în România, și care are o subsidiară ce se numește Der Touristik Group.

El are o relație specială cu cei de acolo. Ce să spun, că e omul lor în România și în Guvern? Da, ai avut dreptate când ai vorbit de Orniss, de accesul la secrete de stat.

Germania ca principal lider al UE, alături de Franța, trebuia să aibă și aici, un om la vârful puterii în România. Ce e asta? Nu ne-am obișnuit să fim o colonie sau care e problema? E ceva nou? Problema este că Dragoș Anastasiu are un spate puternic. Are fir direct cu Berlinul”, a declarat Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă este posibil ca Dragoș Anastasiu să fi primit vreo ofertă din partea statului german, fostul parlamentar a răspuns: ”El a profesat acolo, el e la bază medic. El a profesat în calitate de medic vreo 5 ani, într-un spital din Frankfurt, până în anul 1995, când având niște relații acolo deja și cu acel grup, unde și-a vândut o parte din compania sa, ei l-au trimis, practic. A fost susținut și financiar, și sub toate formele, și trimis în România să se ocupe de această afacere cu autocarele cu care a început.

Vreți să îi găsiți firele? Să știți că duc la un personaj foarte controversat în România, la Sibiu, domnul Ilie Carabulea. Sunt multe legături între Dragoș Anastasiu și Ilie Carabulea. De la început, domnul Anastasiu a fost trimis clar de către cei de acolo”.