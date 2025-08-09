Fostul președinte al PNL și prezidențiabil la alegerile de anul acesta, consideră că Nicușor Dan ar fi trebuit să transmită un mesaj public ferm, chiar dacă participa sau nu, la funeraliile lui Ion Iliescu.

„Eu nu am spus că nu trebuia să se ducă sa apară acolo, la funeralii. E decizia domniei sale. Am spus că, în calitate de președinte al României trebuia să aibă o decizie clară și transparentă. Fie să se ducă, fie să comunice public de ce nu o face. Din păcate, nu a făcu nici una, nici alta. A fost nedemn. Eu am apreciat conduita președintelui Emil Constantinescu, iar Iliescu nu cred că a avut un adversar mai vehement decât Constantinescu. Eu vorbesc de obligația, nu neapărat față de Iliescu sau simpatizanții lui, ci decizia președintelui în exercițiu al țării. În momentul în care, în conformitate cu lege, se organizează funeralii de stat, președintele si premierul au datoria de a adopta o poziție publică. Participă sau nu, dar trebuie date explicații. Înțeleg frustrarea și nemulțumirea oamenilor care au pierdut oameni dragi la Revoluție sau la Mineriade. Eu am intrat în politică împotriva lui Iliescu, am fost în opoziție cu el 15 ani. Dacă el a comis crime, asta e altă discuție. Începând cu uciderea cuplului Ceaușescu sau revoluția și mineriadele. Dar cine a condus acest stat de 20 de ani încoace? Cine a avut parchetele, serviciile, justiția, ca după 35 de ani să nu avem o soluție? Atunci ar trebui să ne comportăm decent. Președintele lipsește, noi nu avem un președinte. Pretențiile domnului Băsescu, onorate promt, mi se par nepotrivite din partea lui Bolojan, care se arată auster cu restul lumii. Îi dau pensia mea de parlamentar ca sa i satisfacă doleanțele lui Băsescu. El nu a avut niciodată nicio jenă să umble după privilegii. Continuă să fie pentru mulți un adevărat idol .Îmi pare rău că Bolojan, care a dat exemple de nesimțire, a avut un răspuns extrem de prompt la cerințele lui Băsescu”, a declarat Crin Antonescu la Realitatea Plus.