Cozmin Gușă comentează încercările fostului număr 2 în SRI – Florian Coldea de a reveni la butoane pentru a influența deciziile în SRI. Analistul politic susține că va începe „o luptă sângeroasă între activii și rezerviștii” din servicii, amintind de atacurile jurnalistului Cornel Nistorescu la adresa directorului SRI – Eduard Hellvig.

„Coldea sună adunarea trupelor prin „gornistul” Nistorescu, ajuns la bătrânețe „târfa rezerviștilor”. Avem o nouă Divizie „R”, similară celei ceaușiste, dar aflată acum la comanda Factorului Extern?!

N-am mai scris editoriale în ultimele zile, am preferat să-mi savurez gândurile și revelațiile iscate de lectura episoadelor din „PROFITORII TRANZIȚIEI”, publicate de SOLIDNEWS după dezvăluirile lui Eugen Mihăescu apărute în volumul „Între linii”.

L-am urmărit însă, amuzându-mă copios alături de câțiva amici bine informați, pe Cornel Nistorescu, scos la lumină și la „produs” de către Florian Coldea, cum a asudat sărmanul în încercarea de a-i rezolva problemele fostului șef din SRI. Are probleme Coldea cu tramvaiele lui Blidar-Astra, neconforme cu cerințele, hop și Nistorescu cu mărturii din timpul călătoriei, despre cât de confortabile și sigure ar fi, ca să nu îndrăznească Primăria să nu le pună în circulație. E îngrijorat Coldea că poate rămâne fără proiectul imobiliar „Transilvania Smart City”, pentru care a băgat-o la pușcărie pe Elena Udrea, nu-i problemă, sare imediat Nistorescu și-i atacă pe cei considerați vinovați de asta, printre care și eu. Miaună de frica pușcăriei Sorin Oancea de la B1TV, aflat și el tot în #InsectarulLuiColdea, se ocupă tot Nistorescu, și-i atacă pe cei din familia Păunescu, adică pe păgubiți. Și mai sunt câteva exemple, nu le mai înșir aici. Acum, dacă v-aș spune tot ce știu despre Cornel Nistorescu sau v-aș prezenta alte isprăvi de-ale lui, făcute de-a lungul vremurilor la comanda altor rezerviști de tipul lui Coldea, nu numai că m-aș lungi mult, dar risc să credeți că fabulez, atât de infamante sunt treburile. Totuși, ca să vă explicați cum a ajuns Nistorescu să se facă de râs într-un mod atât de transparent, executând orice îi cere unul ca și Coldea, trebuie să știți că el este în mod indubitabil cel mai bogat jurnalist român, mega-proprietar și multimilionar, iar o asemenea bogăție adunată, fără a desfășura vreo activitate economică de anvergură, sugerează corupția, și în mod consecutiv posibilități uriașe de șantaj asupra sa”, a menționat Cozmin Gușă.

„N-aș fi scris însă despre Nistorescu și scenele tragi-comice ale subordonării sale la Coldea, dacă azi n-ar fi fi publicat în Cotidianul un articol ce vestește o viitoare luptă sângeroasă între „activii” și „rezerviștii” din SRI. Zice așa, în debutul unui articol centrat anti-Hellvig, cred că al șaptelea orientat astfel de Nistorescu în ultimele două luni: „Titlu: Ce zic ofițerii rezerviști despre campania lui Hellvig.

Am primit (pe surse) o copie după o sumedenie de poziții ale ofițerilor rezerviști exprimate direct sau în numele unor asociații sau filiale ale acestora, apărute pe o rețea de comunicare. Unul dintre ei a dorit ca eu să le cunosc. Mi se pare corect ca ele să fie cunoscute și cititorilor. Reproduc toate mesajele așa cum le-am primit, inițializînd niște nume acolo unde erau incluse în texte. Discuția abia începe ! (Cornel Nistorescu)”.

Apoi urmează o serie de poziționări semi-anonimizate contra lui Hellvig, redactate în stil securistoid, dar care anunță prin tonul lor o posibilă viitoare revoltă. Desigur că o explicație a atacului mijlocit de Nistorescu-Coldea ar fi operațiunea de desecretizare a acțiunilor unor securiști din 1989, asumată de Hellvig, cu dosarul publicat acum o săptămână chiar pe site-ul SRI. O alta ar fi cea derivată din interesele concurente ale rezerviștilor în fața activilor, referitoare la diverse mega-afaceri pe cale de a se perfecta, respectiv a colaborării informale cu „Intelligence-ul” occidental. În fine, o altă explicație (în care cred mai mult) poate fi legată de cele trei „dosare cu fundiță” pe care Coldea le are pregătite, cu el în rol de suspect, iar atacul său de azi la Hellvig și SRI ar fi unul de tip chemare la negocieri, că dacă nu, el ar ataca cu trupele de rezerviști, ațâțate azi de „gornistul” Nistorescu prin articolul publicat”, mai notează analistul politic.

Cozmin Gușă vorbește despre mizele uriașe ce se ascund în mutarea rezerviștilor lui Coldea și care vor deveni destul de vizibile de la începutul anului viitor.

„Puteți fi așadar siguri că, în urma acestei lupte developată azi, multe se vor vedea și auzi încă din primele zile ale lui 2023, mizele sunt uriașe, iar unele țin, nu vă mirați!, chiar de viața sau libertatea protagoniștilor. Legat de dosarul devoalat de SRI acum pe final de an, pomenit mai sus, am o „bănuială rezonabilă”. Anume că celebra Divizie „R” din fosta Securitate, cea care grupa rezerviștii-securiști și care a fost folosită de Ceaușescu pentru manipularea/înăbușirea manifestațiilor, s-ar fi putut reînființa în mod clandestin după ieșirea la pensie a lui Coldea, în urmă cu cinci ani. Și bănuiesc în plus că și-au oferit serviciile entităților administrate de Factorul Extern interesate de România. Și doar așa pot avea explicația de ce Coldea și ceilalți rezerviști, care șantajează, corup, amenință, dirijează dosare sau cercetări penale, nu pot fi pedepsiți, deținând o imunitate ciudată, dar evidentă, cerută în mod clar de străinii pe care-i deservesc (observați ca exemplu operațiunea de apărare a intereselor OMV).

Despre Nistorescu-contorsionistul, ce-a împlinit de curând 74 de ani, ce să mai zic? Doar ca cei care cercetează cauzele decăderii presei românești, să studieze „viața și faptele lui Nisto”, vor avea cea mai concludentă explicație pentru dezastrul mediatic românesc, dar în plus îi vor putea recunoaște mai ușor și pe ceilalți „mari ziariști”, asemenea lui. Vai de capul lor! Și-al nostru …”, a conchis Cozmin Gușă.