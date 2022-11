Unirea Slobozia a remizat, scor 1-1, cu Unirea Dej, în etapa a 15-a a Ligii 2, pe teren propriu, sâmbătă.

Unirea Dej a marcat golul de 1-0 în minutul 34, prin Alexandru Pop, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Reușita care a restabilit egalitatea a venit în minutul 61, când a marcat Christo Bolohan.

”Știam că suntem două echipe care avem șanse mari la primele șase locuri, dar lupta e atât de strânsă încât aproape fiecare meci e decisiv. Era absolut normal să fie presiune, dar sunt mulțumit de jucătorii mei, au muncit, au luptat, au controlat jocul în totalitate. Am avut multe ocazii, am ratat, dar nu am nici cel mai mic reproș. Suntem într-un moment bun, încercăm la fiecare meci să câștigăm. Dacă mă deranjează ceva la un meci, e că abandonăm lupta, nu neapărat rezultatul. Azi nu e un rezultat extraordinar de bun, dar nici rău. Jucătorii sunt setați, concentrați și își dau viața pe teren! Acesta e atuul cu care vom merge în continuare și cu care sperăm să ne câștigăm locul în play-off”, a declarat Constantin Enach după meci.

Unirea Slobozia rămâne pe locul 2 în Liga 2 și după meciul cu Unirea Dej.

În ultima etapă din anul acesta, Unirea va juca cu Concordia Chiajna, vineri, 2 decembrie, pe teren propriu.

Sursa: Realitatea de Ialomita