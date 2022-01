Partida de astăzi din Divizia A – Seria A s-a încheiat cu victoria formației din Slobozia, care a dispus de CSM Corona Brașov, cu scorul de 27-25 (13-11).

Antrenorul principal al Coronei Brașov, Alin Bondar, a declarat după terminarea meciului: „Am pierdut un joc care era foarte important pentru noi! Acum, toate rezultatele negative atârnă foarte greu și obiectivul nu ne mai este la îndemână. Suntem la mâna adversarilor noștri și atunci consider că promovarea directă este foarte greu de realizat. Îmi asum aceste rezultate negative, sunt principalul responsabil. Am muncit foarte mult și am dat maxim pentru această echipa! Îmi pare rău pentru că am dezamăgit multă lume, iar Brașovul dorește altceva de la acest sport.”

Pentru Brașov au marcat: Ana Maria Vacariu, 12 goluri, Ioana Ugran 1, Brigitta Bitay 1, Monica Bărăbaș 2, Patricia Moraru 4, Sarah Darie 2, Alexandra Dumitrașcu 3.

Directorul Coronei Brașov, Radu Miclăuș, a declarat: „Sunt foarte dezamăgit de acest rezultat. Antrenorii și conducerea secției au avut sprijin necondiționat din partea clubului și a mea, personal, inclusiv mână liberă pentru a face transferuri. Din păcate, rezultatele negative obținute în septembrie /octombrie cântăresc astăzi foarte mult în ecuația promovării. Campionatul nu este încă terminat, mai sunt multe jocuri și, chiar dacă va fi foarte greu, exista și opțiunea play off-ului”.

Corona Brașov ocupă în acest moment locul 4 în clasament.

În schimb, junioarele Coronei au învins pe linie, în toate cele trei meciuri pe care le-au disputat în acest sfârșit de săptămână:

Junioarele 1 (antrenor Mihaela Ciobotaru) au învins acasă CSS Odorheiu Secuiesc, la o diferență de 4 goluri (29-33), după ce prima repriză s-a încheiat la egalitate (16-16).

Junioarele 2 (antrenor Dumitru Berbece) au depășit-o, tot la Brașov, pe LPS Fleșeriu Sebeș, cu scorul de 30-27 (15-14)

Junioarele 3 (antrenor Mihaela Adam) au câștigat în deplasare, duelul cu CSS Ploiești, cu scorul de 44-17 (16-7, 17-4, 11-6).