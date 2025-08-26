Comisia Europeană a declarat că România trebuie să investigheze cazul achiziţiilor publice de microbuze şcolare prin PNRR şi să recupereze fondurile afectate.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, sprijinul european poate fi redus, iar sumele vor fi recuperate, după cum a afirmat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Balázs Ujvári, într-o declaraţie oferită în exclusivitate pentru Radio România Iaşi.

Balázs Ujvári: Comisia a luat cunoştinţă de informaţiile apărute în articolele de presă şi urmăreşte îndeaproape această chestiune. Din punct de vedere procedural, în cazul în care se constată nereguli grave în punerea în aplicare a măsurilor specifice finanţate prin facilitatea pentru redresare şi rezilienţă, cum ar fi frauda, corupţia sau conflictele de interese, autorităţile române ar trebui să investigheze mai întâi problemele şi să recupereze fondurile afectate în cadrul legislaţiei naţionale şi a legislaţiei UE. În cazul în care România nu ar lua măsuri pentru a corecta neregulile, Comisia ar putea reduce proporţional sprijinul acordat în cadrul mecanismului şi va recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii.

În prezent, este în derulare o cercetare din partea Corpului de control al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu privire la achiziţia microbuzelor electrice, iar o primă concluzie ar putea să fie publicată până la finalul acestei luni.

Ancheta în România. Preţurile microbuzelor au variat, cu diferenţe mari de la un judeţ la altul

Presa ieşeană a scris că o firmă din Prahova a obţinut peste 50 la sută din contractele de livrare a unor microbuze şcolare electrice la nivel naţional, iar preţurile au variat, cu diferenţe mari de la un judeţ la altul.

La Iaşi un microbuz a costat aproximativ 200 de mii de euro.

Conducerea Consiliului Judeţean a argumentat, atunci, că achiziţia a fost realizată în mod transparent, cu respectarea ghidurilor asociate proiectului la nivel naţional.