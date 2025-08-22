Hidroelectrica anunță că facturarea energiei pe luna iulie ajunge între 20-25 luna august, iar principala modificare este că, începând cu 1 iulie 2025, prețul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat. Mai mult, a crescut și cota TVA la 21%.

Principalele schimbări în cadrul facturilor emise clienților sunt că, începând cu data de 1 iulie 2025, prețul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat, factura conținând prețul energiei electrice active, conform condițiilor din cadrul contractului, și valoarea taxelor și tarifelor reglementate, conform legislației în vigoare.

În plus, facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează și furnizarea de energie electrică.

Totodată, facturile emise vor conține un nou cod de bare, acesta putând fi utilizat de clienții aflați în situația de sărăcie energetică pentru efectuarea plății la oficiile poștale, conform Ordonanței de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025.

„În plus, menționăm că prețul final facturat clienților se situează între 1,05 și 1,15 lei/kWh, în funcție de Operatorul de Distribuție corespunzător fiecărui loc de consum. Hidroelectrica recomandă clienților săi să consulte detaliile facturilor primite pentru a identifica prețul final facturat deoarece prețul mediu afișat pe prima pagină a facturii are un caracter informativ, fiind un rezultat matematic generat automat de sistemul informatic.

Acesta nu reflectă valoarea contractuală a prețului energiei și poate fi influențat de eventualele regularizări ale consumului din lunile anterioare”, transmite compania, joi seara, într-un comunicat de presă.