Ioan Talpes, fost șef al SIE, a vorbit, duminica seara, la emisiunea „Culisele statului paralel”, de la Realitatea PLUS, despre dosarul Caraman, celebrul spion roman care a umilit NATO.

„Eu am dat in februarie 1997 dosarul Caraman. Eu i-am aprobat lui Caraman sa plece cu dosarul crezand ca se inchide cazul. Apoi am aflat ca acesta era un joc al lui Caraman, care voia sa arate francezilor ca inca are acces la informatii, ca face si desface lucruri. Francezii si-au dat seama ca e un joc, de asta s-au suparat, dar nu si-au dat seama cine face jocul”, a spus Talpes.

Potrivit acestuia, exista un grup care incerca sa il aduca la SIE pe Mihai Caraman, si aici i-a enumerat pe generalii Constantin Silinescu si Dumitru Ciobanu (seful contrasponajului din SIE), acestia fiind – spune Talpes – si cei care i-au facut lui dosar.

„Dl Emil Constantinescu cunoastem tot cazul. Eu nu aveam de unde sa stiu ce raport mi-au facut acesti generali. Mi-a zis: „Citi, va rog! Ce propuneti?” Eu ma autosuspend, iar dvs puneti o comisie si sa va aduca probele prin care ceea ce au spus in aceste rapoarte vor fi dovedite. Am anuntat ca de acum voi fi suspendat si nimic nu va veni la mine, nicio informatie, pana cand vor veni concluziile. O luna a durat cercetarea comisiei. Daca nimic nu e adevarat, cei care au facut rapoartele sa fie scosi din SIE, am cerut”.

Vă reamintim că reţeaua de spioni organizată de Mihai Caraman a fost stafia care a bântuit NATO vreme de 11 ani şi a sustras zeci de informaţii ultrasecrete pe care le-a pus la dispoziţia Moscovei. A fost cea mai mare lovitură dată Organizaţiei Nord-Atlantice şi a rămas una dintre cele mai cunoscute şi mai enigmatice misiuni de spionaj în care a fost implicată România.

